Sestra Kim Čong-una varovala USA, aby nešírili zápach strelného prachu

Soul 16. marca (TASR) - Vplyvná sestra severokórejského vodcu Kim Čong-una ostro skritizovala Spojené štáty a Južnú Kóreu. Informáciu priniesla v utorok juhokórejská tlačová agentúra Jónhap. Práve v tento deň noví americkí ministri zahraničných vecí a obrany, Antony Blinken a Lloyd Austin, začali návštevu Tokia a Soulu.



USA aj Južná Kórea odštartovali minulý týždeň aj spoločné vojenské cvičenia. Severokórejské štátne médiá teraz priniesli vyhlásenie vodcovej sestry Kim Jo-džong. Uviedla v ňom, že "dá jednu dobrú radu novej americkej administratíve, ktorá sa snaží cez oceán šíriť zápach strelného prachu na našom území".



"Ak chcete nasledujúce štyri roky dobre spať, nemali by ste od začiatku robiť to, čo vás o spánok pripraví," dodala Kim Čong-unova sestra a spoľahlivá poradkyňa, ktorú citovala agentúra Jónhap a následne svetová agentúra AFP.



Ide o prvý jasný odkaz Severnej Kórey (KĽDR), ktorá vlastní jadrové zbrane, novému prezidentovi vo Washingtone. Joe Biden pritom vystriedal Donalda Trumpa v úrade už pred vyše štyrmi mesiacmi. V odkaze však Bidenovo meno nebolo spomenuté.



Trump mal svojský prístup k zahraničnej politike. Najprv si vymieňal s Kim Čong-unom urážky a vyhrážky, potom sa ich diplomatické vzťahy zlepšili tak, že vyústili do série summitov. Nakoniec však tento vzťah nepriniesol žiaden posun smerom k denuklearizácii, teda zničeniu jadrového programu Severnej Kórey. Tá za zakázané programy na vývoj jadrových zbraní čelí početných medzinárodným sankciám.



Soul a Washington sú spojenci, pričom USA majú v Južnej Kórei rozmiestnených približne 28.500 vojakov, ktorí majú Juh chrániť pred jeho susedom. Spojenci začali minulý týždeň počítačovo simulované spoločné vojenské cvičenie.



Sever takéto cvičenia zakaždým odsúdi a vyhlasuje, že je to príprava na inváziu.