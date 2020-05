Severokórejský vodca rokoval o posilnení jadrového arzenálu

Soul 24. mája (TASR) - Severokórejský vodca Kim Čong-un zvolal zasadnutie kľúčovej vojenskej komisie, aby prediskutovala posilnenie jadrového arzenálu krajiny a uvedenie jej strategických ozbrojených síl do stavu vysokej pohotovosti. Oznámili to v nedeľu štátne médiá, informuje agentúra AP.



Ide o prvé známe verejné vystúpenie lídra Severnej Kórey za približne tri týždne. Kim začiatkom mája poprel množiace sa dohady o svojom zdravotnom stave účasťou na slávnostnom ukončení výstavby miestnej továrne - a aj vtedy sa na verejnosti objavil prvýkrát za 20 dní.



Štátna tlačová agentúra KCNA v nedeľu uviedla, že Kim Čong-un viedol zasadnutie Ústrednej vojenskej komisie vládnucej komunistickej Kórejskej strany práce.



Účastníci stretnutia rokovali o "nových stratégiách ďalšieho posilňovania jadrového odstrašujúceho prostriedku krajiny a uvedení strategických ozbrojených síl do operácie vysokej pohotovosti", napísala KCNA bez spresnenia, kedy sa zasadnutie konalo.



Rokovania sa podľa správy týkali aj zvýšenia potenciálu pre odstrašenie zahraničných síl, ktoré ohrozujú Severnú Kóreu.



Zasadnutie sa konalo v čase dlhého pozastavenia rokovaní o severokórejskom jadrovom programe so Spojenými štátmi. Diplomatické snahy oboch krajín stagnujú, odkedy sa druhý summit Kim Čong-una s americkým prezidentom Donaldom Trumpom skončil vo februári 2019 bez dohody vzhľadom na spory okolo sankcií voči KĽDR.



Kim neskôr oznámil, že predstaví "novú strategickú zbraň" a už sa nebude držať dobrovoľného moratória na skúšky jadrových zbraní a rakiet dlhého doletu. Tieto vyhrážky dosiaľ nenaplnil, aj keď nariadil sériu testov striel krátkeho doletu.



V nedeľu severokórejské štátne noviny zverejnili fotografie zachytávajúce, ako 36-ročný Kim vystupuje s prejavom, zapisuje niečo do dokumentu a ukazuje svojou paličkou na tabuľu na pódiu, pokým si starší generáli zapisujú poznámky.



Napriek pretrvávajúcim dohadom o Kimovom zdraví juhokórejskí predstavitelia uviedli, že vodca KĽDR nepodstúpil operáciu ani iný lekársky zákrok.



Juhokórejská tajná služba nedávno poslancov informovala, že Kim Čong-un zrejme v súvislosti s koronavírusovou pandémiou obmedzil verejné aktivity.