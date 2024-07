KĽDR sľúbila rozvíjanie vzťahov s Bieloruskom počas návštevy Ryžankova

Soul 24. júla (TASR) - Ministerka zahraničných vecí KĽDR Čche Son-hui v utorok usporiadala banket na počesť návštevy bieloruského kolegu Maxima Ryžankova a prisľúbila komplexné rozvíjanie vzťahov, uviedli severokórejské štátne médiá. Analytici zároveň predpovedajú trojstrannú kooperáciu s Ruskom, informuje TASR podľa správy juhokórejskej agentúry Jonhap.



Počas prejavu Čche spomenula, že obe krajiny majú "spoločné ideály a ciele". Ryžankov zdôraznil, že bieloruský prezident Alexander Lukašenko spolu so severokórejským vodcom Kim Čong-unom prejavili záujem o posilnenie vzťahov medzi oboma krajinami.



Agentúra KCNA sa bližšie nevyjadrila k bilaterálnemu stretnutiu, no analytici uvádzajú, že cesta sa pravdepodobne sústredí na budovanie trojstrannej spolupráce s cieľom efektívnejšie riešiť osobitné spory krajín so Západom.



Podľa výskumníka z Kórejského inštitútu pre národné zjednotenie by sa spolupráca troch krajín mohla rozšíriť aj na hospodársky, vojenský či poľnohospodársky sektor. "Putin si želá vytvorenie štruktúry, v rámci ktorej by Rusko a spriatelené krajiny Eurázie mohli spolupracovať bez zásahov Západu," dodal analytik.



Návšteva bieloruského ministra v Pchjongjangu sa skončí v piatok.