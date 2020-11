KĽDR sprísnila opatrenia na hranici s Južnou Kóreou

Soul 29. novembra (TASR) - Severná Kórea sprísnila na hraniciach s Južnou Kóreou opatrenia na obmedzenie šírenia koronavírusu. Uviedla to v nedeľu juhokórejská agentúra Johnap s odvolaním sa na štátne médiá v KĽDR.



Pchjongjang začal neďaleko demarkačnej línie a hraníc s Južnou Kóreou stavať bližšie nešpecifikovanú bariéru. Severná Kórea súčasne podniká kroky v pobrežných oblastiach na obmedzenie prenosu vírusu po mori. "Robíme všetko pre to, aby sme zabránili prenosu vírusu prostredníctvom odpadu nachádzajúceho sa v mori," informovala štátna televízia.



Severná Kórea zatiaľ oficiálne nepotvrdila jediný domáci prípad nákazy novým koronavírusom, no v poslednom čase opakovane sprísňuje opatrenia na ochranu zdravia obyvateľstva.



Juhokórejská tajná služba (NIS) uviedla, že severokórejský líder Kim Čong-un zavádza v súvislosti s pandémiou koronavírusu "iracionálne opatrenia". Tvrdia to juhokórejskí poslanci, ktorých o tom NIS začiatkom týždňa informovala.



Severokórejský vodca napríklad vydal zákaz lovu rýb a výroby soli zo strachu, že slaná voda je kontaminovaná koronavírusom. Podľa NIS takéto kroky ohrozujú už beztak ochromené severokórejskú ekonomiku. Severokórejskí hackeri tiež podnikli útoky na juhokórejské laboratóriá, ktoré vyvíjajú očkovaciu látku proti ochoreniu COVID-19.