< sekcia Zahraničie
KĽDR stavia múzeum venované jej vojakom padlým vo vojne na Ukrajine
V pamätnom múzeu bude vybudovaný cintorín, pamätná sieň a pomník venovaný padlým vojakom. Fotografie, umelecké diela a pozostatky z bojov budú vystavené tiež.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Pchjongjang 24. októbra (TASR) - Severná Kórea usporiadala slávnosť v súvislosti s výstavbou pamätného múzea v Pchjongjangu na počesť svojich vojakov, ktorí zahynuli počas bojov vo vojne na Ukrajine, informovali v piatok štátne médiá. Múzeum krajina označila za „veľký symbol“ vzťahov Severnej Kórey s Moskvou, píše TASR podľa správy agentúry Jonhap.
Severokórejská tlačová agentúra KCNA informovala, že slávnostný začiatok výstavby Pamätného múzea bojových činov v zahraničných vojenských operáciách sa konal vo štvrtok aj za účasti vodcu Kim Čong-una a ďalších kľúčových predstaviteľov, vrátane ruského veľvyslanca v Severnej Kórei.
Kim symbolicky odhodil prvú lopatu zeminy, čím oficiálne začal výstavbu múzea. Vo svojom prejave inštitúciu označil za „veľký symbol“ bilaterálnych vzťahov medzi Severnou Kóreou a Ruskom, ktoré sa „deň za dňom upevňujú“.
„Na bojiskách krutého konfliktu medzi spravodlivosťou a nespravodlivosťou vo svete prešli vzťahy medzi oboma krajinami najprísnejšou skúškou svojej pevnosti,“ vyhlásil Kim. „Pchjongjang bude vždy stáť po boku Moskvy,“ dodal.
Podľa KCNA severokórejský vodca tiež poznamenal, že vzťahy medzi Pchjongjangom a Moskvou sa ďalej posilnili, pretože „sú založené na najvyššej dôvere, s ktorou bojujú v rovnakom zákope za rovnaký cieľ, a sú to najúprimnejšie a najpevnejšie vzťahy, na základe ktorých zdieľajú rovnaký osud“.
V pamätnom múzeu bude vybudovaný cintorín, pamätná sieň a pomník venovaný padlým vojakom. Fotografie, umelecké diela a pozostatky z bojov budú vystavené tiež.
Severná Kórea vyslala od októbra minulého roka približne 15.000 svojich vojakov, aby sa zapojili po boku Ruska do vojny s Ukrajinou, pripomína Jonhap. Podľa juhokórejskej národnej spravodajskej služby počas týchto bojov zahynulo približne 600 severokórejských vojakov a viac ako 4000 utrpelo zranenia.
Severokórejská tlačová agentúra KCNA informovala, že slávnostný začiatok výstavby Pamätného múzea bojových činov v zahraničných vojenských operáciách sa konal vo štvrtok aj za účasti vodcu Kim Čong-una a ďalších kľúčových predstaviteľov, vrátane ruského veľvyslanca v Severnej Kórei.
Kim symbolicky odhodil prvú lopatu zeminy, čím oficiálne začal výstavbu múzea. Vo svojom prejave inštitúciu označil za „veľký symbol“ bilaterálnych vzťahov medzi Severnou Kóreou a Ruskom, ktoré sa „deň za dňom upevňujú“.
„Na bojiskách krutého konfliktu medzi spravodlivosťou a nespravodlivosťou vo svete prešli vzťahy medzi oboma krajinami najprísnejšou skúškou svojej pevnosti,“ vyhlásil Kim. „Pchjongjang bude vždy stáť po boku Moskvy,“ dodal.
Podľa KCNA severokórejský vodca tiež poznamenal, že vzťahy medzi Pchjongjangom a Moskvou sa ďalej posilnili, pretože „sú založené na najvyššej dôvere, s ktorou bojujú v rovnakom zákope za rovnaký cieľ, a sú to najúprimnejšie a najpevnejšie vzťahy, na základe ktorých zdieľajú rovnaký osud“.
V pamätnom múzeu bude vybudovaný cintorín, pamätná sieň a pomník venovaný padlým vojakom. Fotografie, umelecké diela a pozostatky z bojov budú vystavené tiež.
Severná Kórea vyslala od októbra minulého roka približne 15.000 svojich vojakov, aby sa zapojili po boku Ruska do vojny s Ukrajinou, pripomína Jonhap. Podľa juhokórejskej národnej spravodajskej služby počas týchto bojov zahynulo približne 600 severokórejských vojakov a viac ako 4000 utrpelo zranenia.