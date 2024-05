KĽDR tento rok nasadí do armády nový salvový raketomet

Soul 11. mája (TASR) - Severná Kórea vybaví svoju armádu od tohto roka novým salvovým raketometom kalibru 240 milimetrov, uviedli v sobotu tamojšie štátne médiá a dodali, že sa pripravuje "významná zmena" pre bojové schopnosti delostrelectva armády. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Severokórejský vodca Kim Čong-un v piatok dozeral na ostrý test tohto "technicky aktualizovaného" raketového systému. Oznámenie prichádza v čase, keď analytici tvrdia, že jadrovo vyzbrojená Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR) by mohla testovať a zvyšovať výrobu delostreleckých a riadených striel pred ich odoslaním do Ruska na použitie proti Ukrajine.



Pchjongjang vo februári uviedol, že vyvinul nový riadiaci systém pre svoje raketomety kalibru 240 milimetrov, ktorý by viedol ku "kvalitatívnej zmene" jeho obranných schopností, a v apríli uskutočnil skúšobné odpálenie nových striel. Modernizované raketomety budú "nasadené do jednotiek Kórejskej ľudovej armády ako náhradné vybavenie v rokoch 2024 až 2026".



Táto značne izolovaná krajina nedávno posilnila vojenské vzťahy s Ruskom a Pchjongjang v apríli poďakoval Moskve za to, že v Bezpečnostnej rade OSN využila svoje právo veta a zablokovala obnovenie panelu expertov OSN, ktorí monitorovali medzinárodné zbrojné sankcie voči Kimovmu režimu.



Južná Kórea a USA obviňujú Severnú Kóreu z dodávok zbraní Rusku napriek sankciám OSN, ktoré to zakazujú. Medzikórejské vzťahy sú na jednom z najnižších stupňov za uplynulé roky a Pchjongjang vyhlásil Južnú Kóreu za svojho "úhlavného nepriateľa".



Zatiaľ čo KĽDR stupňuje svoje vojenské hrozby voči Južnej Kórei, "zároveň signalizuje svoje zámery podieľať sa na vývoze zbraní a iných ekonomických aktivitách súvisiacich s obranou prostredníctvom pokračujúceho technického pokroku", uviedol Jang Mu-džin z Univerzity severokórejských štúdií (UNKS) v Soule.