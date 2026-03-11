< sekcia Zahraničie
KĽDR testovala strategické riadené strely
Autor TASR
Pchjongjang 11. marca (TASR) - Severokórejský vodca Kim Čong-un dohliadal na ďalší test strategických rakiet odpaľovaných z vojnovej lode triedy Čchö Hjon, informovali tamojšie médiá. Agentúra Jonhap konštatuje, že k tomuto testu došlo v čase, keď sa konajú každoročné spoločné vojenské cvičenia Južnej Kórey a Spojených štátov, píše TASR.
Kim Čong-un podľa severokórejskej agentúry KCNA sledoval v utorok tento test prostredníctvom vieda a zdôraznil, že je dôležité udržiavať a rozširovať „silný a spoľahlivý odstrašujúci prostriedok jadrovej vojny“. Spolu so severokórejským vodcom dohliadala na test aj jeho dcéra Kim Ču-ä, ktorá podľa juhokórejskej tajnej služby bude čoskoro určená ako jeho nástupníčka.
KCNA informuje, že odpálené riadené strely leteli nad Žltým morom a zasiahli určené ciele. Vodca KĽDR vyjadril spokojnosť s tým, že test overil „spoľahlivosť národného integrovaného riadiaceho systému strategických zbraní“. Zároveň hovoril o potrebe overenia účinnosti automatických diel namontovaných na vojenskej lodi a zadal úlohy na posilnenie námorných síl.
V apríli 2025 Severná Kórea predstavila loď triedy Čchö Hjon s výtlakom približne 5000 ton. Tvrdí, že je vybavená strategickými supersonickými riadenými strelami, taktickými balistickými raketami a ďalšími útočnými prostriedkami.
KĽDR podnikla podobné testy rakiet z vojnovej lode aj minulý týždeň. Agentúra Jonhap konštatuje, že odkaz na „strategické“ zbrane naznačuje, že by mohli disponovať jadrovými schopnosťami.
Najnovší test sa uskutočnil v čase, keď USA a Južná Kórea v pondelok spustili 11-dňové cvičenia s názvom Freedom Shield. Pchjongjang dlhodobo kritizuje tieto vojenské cvičenia ako prípravu na inváziu do Severnej Kórey.
