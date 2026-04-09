Štvrtok 9. apríl 2026
KĽDR testovala vojenské technológie vrátane balistických rakiet

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Juhokórejská vláda v stredu oznámila, že KĽDR v utorok a stredu odpálila smerom k Japonskému moru viacero balistických rakiet krátkeho doletu.

Autor TASR
Pchjongjang/Soul 9. apríla (TASR) — Severná Kórea vykonala od pondelka do stredy skúšky rôznych vojenských technológií vrátane hlavice taktickej balistickej rakety s kazetovou muníciou, grafitových bômb, mobilného protilietadlového raketového systému krátkeho dosahu a elektromagnetického zbraňového systému, uviedla vo štvrtok štátna agentúra KCNA. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru Reuters.

Generál Kim Čong-sik, ktorý na skúšky dohliadal, podľa KCNA povedal, že elektromagnetický zbraňový systém a grafitové bomby sú „špeciálnymi tromfami“ severokórejskej armády.

Jeden z testov ukázal, že taktická balistická raketa zem-zem s označením Hwasong-po-11 Ka, ktorá je vybavená hlavicou s kazetovou muníciou, dokáže „zmeniť na popol akýkoľvek cieľ“ na ploche sedem hektárov.

Juhokórejská vláda v stredu oznámila, že KĽDR v utorok a stredu odpálila smerom k Japonskému moru viacero balistických rakiet krátkeho doletu. V reakcii na tieto kroky zvolala mimoriadne zasadanie bezpečnostnej rady. Soul následne vyzval Pchjongjang, aby s takýmito skúškami prestal.

Odpaľovaním rakiet Severná Kórea opakovane porušuje rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN, ktoré tejto izolovanej krajine zakazujú vypúšťať alebo testovať balistické rakety akéhokoľvek doletu.
