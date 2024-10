KĽDR tvrdí, že do jej armády tento týždeň vstúpilo 1,4 milióna ľudí

Pchjongjang 16. októbra (TASR) - Severokórejské štátne médiá v stredu informovali, že len počas aktuálneho týždňa vstúpilo do tamojšej armády či prípadne sa do jej radov vrátilo dovedna až približne 1,4 milióna mladých ľudí vrátane študentov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Mladí ľudia sú odhodlaní bojovať v "posvätnej vojne za zničenie nepriateľa zbraňami revolúcie", uvádza sa v správe severokórejskej tlačovej agentúry KCNA. "Ak vypukne vojna, Kórejská republika bude vymazaná z mapy. Keďže chce vojnu, sme ochotní ukončiť jej existenciu," uvádza sa ďalej v správe tejto agentúry.



Tvrdenie Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR), že len za uplynulé dva dni sa do jej armády prihlásilo viac ako milión mladých ľudí, prichádza v čase zvýšeného napätia na Kórejskom polostrove. Reuters pripomína, že severokórejské médiá vlani obdobne tvrdili, že ich občania dobrovoľne vstupujú do armády, aby bojovali proti Spojeným štátom.



Vzťahy medzi Soulom a Pchjongjangom sú v posledných mesiacoch mimoriadne vyhrotené. Severokórejský vodca Kim Čong-un v uplynulom období viackrát vyzval na urýchlenie vývoja v zbrojárskom priemysle vrátane navýšenia počtu centrifúg s cieľom exponenciálne zvýšiť počet jadrových zbraní. KĽDR taktiež pravidelne vypúšťa na územie Južnej Kórey balóny s odpadkami. V reakcii na to zase Južná Kórea začala z ampliónov vysielať na druhú stranu spoločných hraníc na dennej báze programy nemierené proti severokórejskému režimu.



Severokórejská armáda zároveň len v utorok vyhodila do vzduchu - na svojej strane hraníc - časť ciest a železničných tratí spájajúcich ju s Južnou Kóreou, na čo Soul zase zareagoval varovnými výstrelmi.