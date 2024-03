KĽDR tvrdí, že japonský premiér požiadal o schôdzku s Kim Čong-unom

Pchjongjang 25. marca (TASR) - Severná Kórea tvrdí, že japonský premiér Fumio Kišida požiadal o stretnutie so severokórejským vodcom Kim Čong-unom. Informovali o tom agentúry AP a AFP s odvolaním na pondelkovú správu severokórejských štátnych médií.



Kišida využil bližšie nešpecifikovaný kanál, aby vyjadril svoje stanovisko, že sa chce s Kimom stretnúť čo najskôr, uviedla vplyvná sestra severokórejského vodcu Kim Jo-džong. Vo vyhlásení, ktoré citovala štátna tlačová agentúra KCNA, dodala, že akékoľvek zlepšenie bilaterálnych vzťahov závisí od Japonska.



Kim Jo-džong povedala, že ak bude Kišida pokračovať vo svojom úsilí vyriešiť únosy japonských občanov zo strany KĽDR, nevyhne sa kritike, že rokovania chce viesť len preto, aby zvýšil svoju popularitu.



"Pokiaľ bude Japonsko voči (Severnej Kórei) nepriateľské a bude porušovať naše zvrchované práva, budeme ho považovať za nepriateľa, ktorý je v našom dosahu, a nie za priateľa... Premiér (Kišida) by mal vedieť, že sa nebude môcť stretnúť s vedením našej krajiny len preto, že je odhodlaný," dodala.



Japonský premiér v pondelok označil rokovania s Pchjongjangom za "dôležité", aby bolo možné vyriešiť všetky otázky vrátane únosov, ku ktorým došlo v 70. a 80. rokoch 20. storočia. Vlani uviedol, že so severokórejským vodcom by sa chcel stretnúť "bez akýchkoľvek podmienok".



Niektorí odborníci tvrdia, že Severná Kórea sa snaží zlepšiť vzťahy s Japonskom, aby oslabila trojstranné bezpečnostné partnerstvo medzi Tokiom, Soulom a Washingtonom. Dodali, že Kišida chce zlepšiť vzťahy so Severnou Kóreou, aby si v Japonsku zvýšil klesajúce preferencie, píše AP.