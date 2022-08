KĽDR tvrdí, že kritiku jadrového programu od USA nebude tolerovať

Soul/Pchjongjang 4. augusta (TASR) - Severná Kórea vo štvrtok varovala Spojené štáty, že nikdy nebude tolerovať ich kritiku svojho jadrového programu. KĽDR prostredníctvom svojej stálej misie pri Organizácii Spojených národov (OSN) zároveň označila Washington za "najväčšieho šíriteľa jadrových zbraní". TASR správu prevzala od agentúry Reuters.



KĽDR v priebehu tohto roka vykonala už niekoľko raketových testov. Zahraniční experti sa domnievajú, že plánuje vykonať ďalší, v poradí siedmy jadrový test - prvý od roku 2017.



Stála misia KĽDR pri OSN vydala spomínané vyhlásenie v čase, keď sa diplomati z celého sveta stretli v New Yorku na hodnotiacej konferencii Zmluvy o nešírení jadrových zbraní (NPT).



Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken na stretnutí vyhlásil, že "KĽDR pokračuje v rozširovaní svojho nezákonného jadrového programu" a pripravuje sa na uskutočnenie siedmej jadrovej skúšky.



Severná Kórea však uviedla, že od Zmluvy o nešírení jadrových zbraní odstúpila už pred niekoľkými rokmi a preto žiadna krajina nemôže zasahovať do jej práva na sebaobranu. Z tohto dôvodu "nikdy nebude tolerovať bezdôvodné obviňovanie zo strany Spojených štátov a ich prisluhovačov“ a zasahovanie do svojich suverénnych práv a národných záujmov.



Severokórejský vodca Kim Čong-un koncom júla vyhlásil, že v prípadnom konflikte so Spojenými štátmi a Južnou Kóreou je pripravený použiť i jadrové zbrane. Obvinil pritom oba štáty, že svojou nepriateľskou politikou, démonizáciou KĽDR a spoločnými vojenskými cvičeniami dostávajú Kórejský polostrov na pokraj vojny.