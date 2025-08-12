< sekcia Zahraničie
KĽDR tvrdí, že plán Izraela obsadiť mesto Gaza je porušením práva
Severná Kórea okrem toho vyzvala Izrael, aby okamžite zastavil nelegálne ozbrojené útoky na Palestínčanov a úplne sa stiahol z Pásma Gazy.
Autor TASR
Pchjongjang 12. augusta (TASR) - Severokórejské ministerstvo zahraničných vecí v utorok odsúdilo plán izraelskej vlády vojensky prevziať kontrolu nad mestom Gaza a označilo ho za jasné porušenie medzinárodného práva. S odvolaním na severokórejskú tlačovú agentúru KCNA o tom informovala agentúra Jonhap, píše TASR.
Hovorca severokórejského rezortu diplomacie vyjadril kritiku voči izraelskému plánu po tom, čo premiér Izraela Benjamin Netanjahu obhajoval tento krok a tvrdil, že ide o „najlepší spôsob ako ukončiť vojnu“ s palestínskym militantným hnutím Hamas.
Rozhodnutie je „jasným porušením medzinárodného práva, ktoré jednoznačne odhaľuje úmysly gangsterského charakteru Izraela zmocniť sa medzinárodne uznávanej palestínskej územnej pôdy,“ uviedol hovorca vo vyhlásení, ktoré zverejnila KCNA.
„KĽDR ostro odsudzuje a odmieta kriminálny čin Izraela zmocniť sa územia, čo zhoršuje humanitárnu krízu v Pásme Gazy a bezohľadne narúša mier a stabilitu v regióne Blízkeho východu,“ dodal.
Severná Kórea okrem toho vyzvala Izrael, aby okamžite zastavil nelegálne ozbrojené útoky na Palestínčanov a úplne sa stiahol z Pásma Gazy.
Jonhap tvrdí, že KĽDR má diplomatické vzťahy s Palestínou a dlhodobo kritizuje Izrael v konflikte o palestínske územia.
Hovorca severokórejského rezortu diplomacie vyjadril kritiku voči izraelskému plánu po tom, čo premiér Izraela Benjamin Netanjahu obhajoval tento krok a tvrdil, že ide o „najlepší spôsob ako ukončiť vojnu“ s palestínskym militantným hnutím Hamas.
Rozhodnutie je „jasným porušením medzinárodného práva, ktoré jednoznačne odhaľuje úmysly gangsterského charakteru Izraela zmocniť sa medzinárodne uznávanej palestínskej územnej pôdy,“ uviedol hovorca vo vyhlásení, ktoré zverejnila KCNA.
„KĽDR ostro odsudzuje a odmieta kriminálny čin Izraela zmocniť sa územia, čo zhoršuje humanitárnu krízu v Pásme Gazy a bezohľadne narúša mier a stabilitu v regióne Blízkeho východu,“ dodal.
Severná Kórea okrem toho vyzvala Izrael, aby okamžite zastavil nelegálne ozbrojené útoky na Palestínčanov a úplne sa stiahol z Pásma Gazy.
Jonhap tvrdí, že KĽDR má diplomatické vzťahy s Palestínou a dlhodobo kritizuje Izrael v konflikte o palestínske územia.