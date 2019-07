KĽDR tvrdí, že pod dohľadom Kima odpálila nový typ navádzanej zbrane

Podľa správy KCNA bol Kim Čong-un s priebehom skúšky spokojný.

Soul 26. júla (TASR) - Severokórejská štátna agentúra KCNA v piatok informovala, že KĽDR odpálila "nový typ takticky navádzanej zbrane", pričom na skúšku myslenú ako varovanie "juhokórejským vojnovým štváčom" osobne dohliadal severokórejský vodca Kim Čong-un.



Kim vo štvrtok "osobne organizoval a viedol" odpálenie najmodernejšieho systému zbraní, napísala KCNA, narážajúc tak podľa francúzskej agentúry AFP na štvrtkový odpal dvoch rakiet krátkeho doletu. Podľa správy KCNA bol Kim s priebehom skúšky spokojný.



Štvrtkové odpálenie rakiet malo byť "slávnostným varovaním" určeným "severokórejským vojnovým štváčom", ktorí nasadzujú do Južnej Kórey "ultramoderné útočné zbrane" a v rozpore s opakovanými varovaniami Severnej Kórey pretláčajú konanie vojenských cvičení, píše juhokórejská agentúra Jonhap citujúc zo správy KCNA.



Podľa nej Kim odpalom rakiet zdôraznil, že KĽDR musí "vyvíjať supersilné zbraňové systémy", aby tak odstránila "potenciálne a priame ohrozenie svojej bezpečnosti" zo strany Južnej Kórey.



Severná Kórea odpálila vo štvrtok zo svojho východného pobrežia dve rakety, ktoré preleteli stovky kilometrov a dopadli do mora. Juhokórejská rada pre národnú bezpečnosť dospela k záveru, že išlo o "nový typ rakety krátkeho doletu".



Agentúra AFP pripomína, že išlo o prvú raketovú skúšku KĽDR od improvizovaného júnového stretnutia Kima s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, ktorí sa krátko stretli v demilitarizovanej zóne ležiacej medzi Severnou a Južnou Kóreou a dohodli sa na obnovení dialógu. Pchjongjang však zároveň vyzval Washington aj Soul, aby zrušili svoje spoločné vojenské cvičenia naplánované na august. Varoval pritom, že konanie týchto cvičení by mohlo obnovenie jeho rozhovorov s USA ohroziť.



Severokórejský vodca sa v tejto súvislosti sťažoval na "podivné dvojaké správanie" juhokórejských predstaviteľov, ktorí hovoria o mieri, no v zákulisí dodávajú "supermoderné zbrane a usporadúvajú spoločné vojenské cvičenia".



KCNA v súvislosti s novou raketovou skúškou napísala, že "juhokórejský výkonný šéf", čím podľa AFP zrejme myslela juhokórejského prezidenta Mun Če-ina, "nemal spraviť chybu a ignorovať varovanie Pchjongjangu".