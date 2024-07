KĽDR tvrdí, že testovala novú raketu schopnú niesť superťažké hlavice

Pchjongjang/Soul 2. júla (TASR) - Severná Kórea tvrdí, že v pondelok vykonala test novej balistickej rakety schopnej niesť superťažké hlavice. Tvrdenie okamžite spochybnila Južná Kórea, ktorá sa domnieva, že jej severný sused použil starší model rakety. TASR informáciu prevzala od agentúry AP.



Podľa severokórejskej tlačovej agentúry KCNA bola otestovaná balistická raketa Hwa-song-pcho-11 Da-4.5, ktorá dokáže uniesť hlavicu s hmotnosťou 4,5 tony. Účelom skúšky bolo overiť stabilitu rakety počas letu, ako aj presnosť dopadu vo vzdialenosti od 90 do 500 kilometrov.



Podľa hovorcu generálneho štábu juhokórejských ozbrojených síl jedna z rakiet dopadla do neobývanej oblasti severne od Pchjongjangu. Soul zároveň tvrdí, že raketa sa krátko po štarte pohybovala neštandardným spôsobom.



Severokórejská tlačová agentúra nezverejnila miesta štartu a dopadu testovaných rakiet. Na rozdiel od posledných testov nezverejnila ani žiadne fotografie zo skúšky. Podľa juhokórejského vojenského experta je preto vysoko pravdepodobné, že vyhláseniami o testovaní novej rakety sa Pchjongjang snaží odkloniť pozornosť od neúspešnej skúšky z pondelka.



Agentúra taktiež potvrdila, že ďalší raketový test je naplánovaný na júl. Zameraný bude na strednú vzdialenosť do 250 kilometrov.



Od roku 2022 Severná Kórea zintenzívnila testy svojich balistických rakiet za účelom rozšírenia svojho jadrového arzenálu. Podľa expertov je cieľom Severnej Kórey využiť jadrové zbrane ako páku v budúcich rokovaniach s USA.