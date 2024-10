KĽDR ukončila prípravy na odpálenie medzikontinentálnej rakety

Pchjongjang 30. októbra (TASR) - Severná Kórea dokončila prípravy na odpálenie medzikontinentálnej balistickej rakety (ICBM) a presunula odpaľovacie zariadenie na miesto. Uviedli to v stredu poslanci juhokórejského parlamentu s odvolaním sa na vojenskú rozviedku. K odpáleniu by mohlo dôjsť okolo 5. novembra, keď sa konajú prezidentské voľby v USA a KĽDR by tým zdôraznila svoj pokrok vo vývoji zbraní. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a Jonhap.



"Prípravy transportného odpaľovacieho zariadenia (TEL) sú ukončené. Je nasadené na určenom mieste a môže dôjsť k vypusteniu ICBM za účelom technologického overenia možnosti vstupu hlavice do atmosféry, pričom odpálenie je naplánované na novembrové prezidentské voľby v USA a dôjde k tomu buď pred nimi, alebo po nich," povedal poslanec juhokórejského parlamentu.



KĽDR už uskutočnila sériu testovacích odpálení ICBM s prudko strmou trajektóriou na kratšie vzdialenosti napriek jej rozsiahlym doletovým možnostiam. Urobila to z bezpečnostných dôvodov a tiež preto, aby sa vyhla vyvodeniu politických dôsledkov, píše Reuters.



Test so štandardnou dráhou letu sa však považuje za nevyhnutný pre vývoj ICBM, aby sa zabezpečilo, že bojová hlavica bude schopná vyletieť do atmosféry, zachovať si kontrolu a zasiahnuť vytýčený cieľ.