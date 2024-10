KĽDR úplne odstaví cesty a železnice vedúce do Južnej Kórey

Pchjongjang 9. októbra (TASR) - Severokórejská armáda oznámila, že od stredy úplne odstaví cesty a železnice vedúce do Južnej Kórey a opevní oblasti na svojej strane hranice. Informovali o tom agentúry Reuters a Jonhap s odvolaním sa na tamojšiu agentúru KCNA.



Severokórejská armáda uviedla, že ide o reakciu na vojenské cvičenia uskutočnené v posledných týždňoch v Južnej Kórei, ako aj na častú prítomnosť amerických jadrových prostriedkov v regióne.



Južná Kórea a USA v posledných mesiacoch posilňujú obrannú spoluprácu vzhľadom na stúpajúce napätie na Kórejskom polostrove. Washington je hlavným vojenským partnerom Soulu a v oblasti je približne 28.000 amerických vojakov. Južná Kórea taktiež nemá vlastné jadrové zbrane, no v tejto oblasti je zastrešená práve Spojenými štátmi.



Vzťahy medzi Soulom a Pchjongjangom sú v posledných mesiacoch mimoriadne napäté. Severokórejský vodca Kim Čong-un v uplynulom období viackrát vyzval na urýchlenie vývoja v zbrojárskom priemysle vrátane navýšenia počtu centrifúg s cieľom exponenciálne zvýšiť počet jadrových zbraní. KĽDR taktiež pravidelne posiela na územie Južnej Kórey balóny s odpadkami. V reakcii na to zas začali z Južnej Kórey z ampliónov vysielať na druhú stranu na dennej báze programy proti severokórejskému režimu.