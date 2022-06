KĽDR: USA zakladajú ázijské NATO; preto budujeme silnejšiu obranu

Soul 27. júna (TASR) - Severná Kórea obvinila v pondelok Spojené štáty, že v Ázii zakladajú vojenskú alianciu podobnú NATO a uviedla, že vytrvalý cieľ Spojených štátov zvrhnúť severokórejskú vládu ju núti budovať silnejšiu obranu. V pondelok o tom informovala agentúra Reuters.



Kritika Severnej Kórey (KĽDR) prichádza v období obáv súvisiacich s prípravami jej prvej jadrovej skúšky za uplynulých päť rokov a po tom, čo juhokórejský prezident Jun Sok-jol a americký prezident Joe Biden nedávno uzavreli dohodu o zaslaní ďalších amerických zbraní Soulu, ak to bude na odstrašenie KĽDR potrebné.



"Spojené štáty nielen organizujú nehorázne spoločné vojenské cvičenia s Japonskom a Južnou Kóreou, ale robia plnohodnotné kroky na založenie NATO na ázijský spôsob," uviedlo v nedeľu severokórejské ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení na svojej webovej stránke.



Narážalo na nedávne vojenské cvičenia ozbrojených síl Spojených štátov, Južnej Kórey a Japonska. USA mali cvičenia aj s juhokórejskými ozbrojenými silami, na ktorých sa prvýkrát po vyše štyroch rokoch zúčastnila aj americká lietadlová loď.



Severná Kórea, ktorá tento rok pravidelne uskutočňuje raketové testy, znova vyhlásila, že takéto vojenské cvičenia sú prípravou na vojnu zameranú na zvrhnutie zriadenia v KĽDR.



"Toto len potvrdzuje pokrytectvo americkej rétoriky, ktorá vyzýva na 'diplomatické stretnutia' a na 'dialóg bez kladenia podmienok', zároveň však znovu ukazuje, že na zámere USA zvrhnúť naše zriadenie silou sa nič nezmenilo," napísalo severokórejské ministerstvo.



Nezmienilo sa o svojich programoch na vývoj jadrových zbraní či rakiet, uviedlo však, že nepriateľské akcie Spojených štátov nútia Severnú Kóreu rozvíjať svoje ozbrojené sily a obranu.



"Realita... v nás vyvoláva pocit, že musíme vynaložiť všetku snahu, aby sme vyvinuli ešte väčšiu silu, ktorá dokáže premôcť všetky druhy nepriateľských činov Spojených štátov," doplnilo ministerstvo.



USA trvajú na tom, aby sa Severná Kórea vzdala svojich jadrových zbraní, a zopakovali ponuku na stretnutie so severokórejskými predstaviteľmi "kedykoľvek a bez podmienok", kde by spolu diskutovali o tejto záležitosti. KĽDR však takéto ponuky odmietla.



Kritika Severnej Kórey prišla deň predtým, ako juhokórejský prezident odcestoval na summit Severoatlantickej aliancie (NATO) v Španielsku - stane sa tak prvým juhokórejským lídrom, ktorý tam bude prítomný.



Južná Kórea, ktorá chce posilniť svoje partnerstvo s NATO a hrať väčšiu rolu v globálnej bezpečnosti, plánuje zriadiť pri NATO v jeho sídle v Bruseli delegáciu. Minulý týždeň to vyhlásil juhokórejský poradca pre národnú bezpečnosť, píše Reuters.