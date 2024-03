KĽDR uskutočnila rozsiahly test ostrej delostreleckej munície

Soul 8. marca (TASR) - Severná Kórea vo štvrtok uskutočnila rozsiahly test ostrej delostreleckej munície s účasťou jednotky, ktorá je podľa Pchjongjangu schopná zasiahnuť juhokórejské hlavné mesto Soul. TASR správu prevzala z agentúry AFP, ktorá sa odvoláva na severokórejské štátne médiá.



Juhokórejská armáda potvrdila, že KĽDR uskutočnila testy ostrej munície z raketometov a samohybných húfnic. Uskutočnili sa v prístavnom meste Nampo na západnom pobreží KĽDR. "Naša armáda náznaky provokácie Severnej Kórey pozorne sleduje," uviedla armáda. "Ak sa Severná Kórea dopustí provokácie, drvivo a rázne ju potrestáme v súlade so zásadou bezprostredne, pevne a až do konca," dodal Soul.



Na štvrtkových testoch KĽDR sa zúčastnila aj pohraničná jednotka, ktorá do svojho dostrelu zaradila aj Soul, uviedla severokórejská štátna tlačová agentúry KCNA. Prítomný bol aj severokórejský vodca Kim Čong-un. Ten vojakov svojej krajiny vyzval, aby uskutočnili prípravy na pravidelnú bojovú mobilizáciu a cieľom prevziať v prípade skutočnej vojny iniciatívu prostredníctvom nemilosrdných a rýchlych útokov.



Južná Kórea a Spojené štáty v pondelok spustili rozsiahle vojenské cvičenia s cieľom posilniť svoju pripravenosť proti jadrovým hrozbám Severnej Kórey. Tá v utorok v reakcii vyhlásila, že Soul a Washington za to draho zaplatia. Obe krajiny vyzvala, aby cvičenia ukončili.



Pchjongjang začiatkom tohto roka vystupňoval svoju rétoriku voči Soulu a označil ho za svojho úhlavného nepriateľa. Zrušil tiež vládne inštitúcie, ktoré mali na starosť vzťahy s Južnou Kóreou. Kim Čong-un navyše vyhlásil, že KĽDR nebude v prípade napadnutia váhať "skoncovať" so svojím južným susedom.