KĽDR úspešne otestovala svoj najnovší protilietadlový raketový systém

Pchjongjang 21. marca (TASR) - Severná Kórea (KĽDR) v piatok oznámila, že vykonala úspešný test svojho najnovšieho protilietadlového raketového systému, ktorý nedávno uviedla do sériovej výroby. Na skúšku podľa štátnych médií dohliadal vodca Kim Čong-un. Do Pchjongjangu na rokovania s ním a ďalšími predstaviteľmi KĽDR medzičasom pricestoval tajomník ruskej Rady bezpečnosti Sergej Šojgu. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP a Jonhap.



Na záberoch zverejnených spolu so správou severokórejskej agentúry KCNA bolo vidieť, ako vystrelená raketa zasiahla cieľ a explodovala, a Kim sa zjavne spokojne usmieval pri pohľade na výsledok testu. Povedal, že armáda KĽDR bude vybavená "ďalším významným obranným zbraňovým systémom s chvályhodnými bojovými výkonmi".



KCNA nespresnila, kedy alebo kde sa skúška raketového systému konala. Juhokórejská armáda zase uviedla, že vo štvrtok ráno zaznamenala odpálenie viacerých rakiet zem-vzduch z prístavného mesta Nampcho na západe KĽDR a dodala, že prebieha ďalšia vyhodnocovanie.



Podľa Soulu test prebehol približne v čase, keď sa končili spoločné manévre amerických a juhokórejských vojakov, ktoré podľa nemenovaného hovorcu severokórejského ministerstva obrany neboli "ničím iným ako nácvikom agresívnej vojny". Washington i Soul však tvrdia, že takéto cvičenia sú obranného charakteru.



Spravodajca agentúry TASS niekoľko hodín po oznámení skúšky informoval, že Šojgu dorazil do Pchjongjangu, kde sa podľa plánu stretne s Kim Čong-unom i ďalšími vedúcimi predstaviteľmi KĽDR.



Tradičné spojenectvo Moskvy a Pchjongjangu sa ešte viac prehĺbilo od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu, píše AFP. Južná Kórea a Západ obviňuje KĽDR, že do Ruska vyslala tisícky severokórejských vojakov a kontajneri zbraní, aby pomohli bojovať proti ukrajinským silám v Kurskej oblasti.