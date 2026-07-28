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KĽDR už dokončila svoju stranu cestného mosta, ktorý ju spojí s Ruskom
Most dlhý približne jeden kilometer spája ruskú obec Chasan a mesto Tumangang v Severnej Kórei ponad rieku Tuman.
Autor TASR
Moskva 28. júla (TASR) - Rusko a Severná Kórea sa blížia ku koncu výstavby prvého cestného mosta spájajúceho obe krajiny. Ten má oficiálne podporiť obchodnú výmenu, ale mohol by byť využitý aj pri spolupráci vo vojenskej oblasti, informuje TASR podľa správy britského denníka The Guardian.
Most dlhý približne jeden kilometer spája ruskú obec Chasan a mesto Tumangang v Severnej Kórei ponad rieku Tuman. Vedie paralelne s Mostom priateľstva, ktorý bol doteraz jediným železničným spojením medzi oboma krajinami.
Severná Kórea už dokončila svoju časť stavby vrátane colnej infraštruktúry a hygienických zariadení. Most mali pôvodne otvoriť 19. júna, ale práce na ruskej strane sa oneskorili. Nový termín otvorenia zatiaľ neoznámili.
Moskva a Pchjongjang označujú novú infraštruktúru za nástroj na podporu obchodu, cestovného ruchu a prepravy tovaru. Ukrajinská organizácia na ochranu ľudských práv Truth Hounds sa však domnieva, že most by mohol slúžiť najmä ako menej nápadný logistický koridor pre vojenské účely.
Nákladné autá sa totiž podľa Truth Hounds monitorujú družicami ťažšie ako vlaky a nakladať ich je možné mimo železničných terminálov. Cestná doprava sa zároveň nemusí prispôsobovať rozdielnemu rozchodu železničných tratí v Rusku a Severnej Kórei.
Organizácia zároveň spochybňuje ekonomické opodstatnenie projektu, ktorého náklady majú presiahnuť 100 miliónov dolárov (88 miliónov eur). Obchodná výmena medzi oboma krajinami podľa nej dosiahla v roku 2024 len 34 miliónov dolárov (30 miliónov eur).
Ukrajinská organizácia tvrdí, že most by mohol slúžiť na prepravu severokórejských vojakov, námezdných pracovníkov a vojenských expertov do Ruska, zatiaľ čo opačným smerom by mohli prúdiť ruské technológie a suroviny.
Výstavba mostu sa začala po podpise zmluvy o strategickom partnerstve medzi ruským prezidentom Vladimirom Putinom a severokórejským vodcom Kim Čong-unom v júni 2024. Odvtedy Pchjongjang poskytol Moskve vojakov, delostreleckú muníciu a balistické rakety na podporu jej vojenskej ofenzívy na Ukrajine.
Most dlhý približne jeden kilometer spája ruskú obec Chasan a mesto Tumangang v Severnej Kórei ponad rieku Tuman. Vedie paralelne s Mostom priateľstva, ktorý bol doteraz jediným železničným spojením medzi oboma krajinami.
Severná Kórea už dokončila svoju časť stavby vrátane colnej infraštruktúry a hygienických zariadení. Most mali pôvodne otvoriť 19. júna, ale práce na ruskej strane sa oneskorili. Nový termín otvorenia zatiaľ neoznámili.
Moskva a Pchjongjang označujú novú infraštruktúru za nástroj na podporu obchodu, cestovného ruchu a prepravy tovaru. Ukrajinská organizácia na ochranu ľudských práv Truth Hounds sa však domnieva, že most by mohol slúžiť najmä ako menej nápadný logistický koridor pre vojenské účely.
Nákladné autá sa totiž podľa Truth Hounds monitorujú družicami ťažšie ako vlaky a nakladať ich je možné mimo železničných terminálov. Cestná doprava sa zároveň nemusí prispôsobovať rozdielnemu rozchodu železničných tratí v Rusku a Severnej Kórei.
Organizácia zároveň spochybňuje ekonomické opodstatnenie projektu, ktorého náklady majú presiahnuť 100 miliónov dolárov (88 miliónov eur). Obchodná výmena medzi oboma krajinami podľa nej dosiahla v roku 2024 len 34 miliónov dolárov (30 miliónov eur).
Ukrajinská organizácia tvrdí, že most by mohol slúžiť na prepravu severokórejských vojakov, námezdných pracovníkov a vojenských expertov do Ruska, zatiaľ čo opačným smerom by mohli prúdiť ruské technológie a suroviny.
Výstavba mostu sa začala po podpise zmluvy o strategickom partnerstve medzi ruským prezidentom Vladimirom Putinom a severokórejským vodcom Kim Čong-unom v júni 2024. Odvtedy Pchjongjang poskytol Moskve vojakov, delostreleckú muníciu a balistické rakety na podporu jej vojenskej ofenzívy na Ukrajine.