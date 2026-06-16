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KĽDR v obave z nedostatku presadzuje iný spôsob pestovania ryže
Odborníci upozorňujú, že pestovanie ryže na suchých poliach sa zvyčajne využíva ako alternatíva v období nedostatku vody.
Autor TASR
Soul 16. júna (TASR) - Severná Kórea zintenzívňuje pestovanie ryže na „suchých poliach“, ktoré budú zavlažované umelo alebo dažďom, a nie na tradične zaplavených ryžoviskách. Podľa expertov to naznačuje pretrvávajúce problémy so suchom a možné obavy vedenia KĽDR o tohtoročnú potravinovú produkciu. S odvolaním sa na severokórejské štátne médiá o tom informovala agentúra AFP, píše TASR.
Štátna agentúra KCNA v utorok uviedla, že túto metódu pestovania ryže urýchlene zavádzajú vo viacerých častiach krajiny. KCNA už v apríli zverejnila správu, podľa ktorej Severnú Kóreu sužuje „nezvyčajné“ a „vážne“ sucho. V máji zase štátne médiá informovali o nepriaznivých podmienkach v provincii Južný Hwanghe na západe krajiny.
Odborníci upozorňujú, že pestovanie ryže na suchých poliach sa zvyčajne využíva ako alternatíva v období nedostatku vody. Podľa expertov môže rozširovanie tejto formy pestovania signalizovať obavy Pchjongjangu z poklesu úrody v druhej polovici roka.
KĽDR dlhodobo zápasí s chronickým nedostatkom potravín a neefektívnym centrálne riadeným hospodárstvom. Zároveň sú na ňu uvalené medzinárodné sankcie v súvislosti s jadrovým a raketovým programom.
Osobitná spravodajkyňa OSN pre ľudské práva v Severnej Kórei Elizabeth Salmón vo februári upozornila, že nedostatok potravín zostáva jedným z najvážnejších humanitárnych problémov krajiny. Podľa odhadov expertov tam každoročne chýba približne 500.000 až milión ton potravín.
Štátna agentúra KCNA v utorok uviedla, že túto metódu pestovania ryže urýchlene zavádzajú vo viacerých častiach krajiny. KCNA už v apríli zverejnila správu, podľa ktorej Severnú Kóreu sužuje „nezvyčajné“ a „vážne“ sucho. V máji zase štátne médiá informovali o nepriaznivých podmienkach v provincii Južný Hwanghe na západe krajiny.
Odborníci upozorňujú, že pestovanie ryže na suchých poliach sa zvyčajne využíva ako alternatíva v období nedostatku vody. Podľa expertov môže rozširovanie tejto formy pestovania signalizovať obavy Pchjongjangu z poklesu úrody v druhej polovici roka.
KĽDR dlhodobo zápasí s chronickým nedostatkom potravín a neefektívnym centrálne riadeným hospodárstvom. Zároveň sú na ňu uvalené medzinárodné sankcie v súvislosti s jadrovým a raketovým programom.
Osobitná spravodajkyňa OSN pre ľudské práva v Severnej Kórei Elizabeth Salmón vo februári upozornila, že nedostatok potravín zostáva jedným z najvážnejších humanitárnych problémov krajiny. Podľa odhadov expertov tam každoročne chýba približne 500.000 až milión ton potravín.