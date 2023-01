Severokórejský Pchjongjang po piatich dňoch údajne zrušil lockdown

Soul 30. januára (TASR) - Úrady v severokórejskej metropole Pchjongjang odvolali päť dní trvajúci lockdown, ktorý bol zavedený z dôvodu šírenia respiračných ochorení. Oznámila to v pondelok ruská ambasáda v Pchjongjangu, informuje agentúra AP.



Severná Kórea oficiálne nepriznala, že by v krajine opätovne dochádzalo k šíreniu ochorenia COVID-19. V auguste tamojší komunistický režim deklaroval víťazstvo v boji nad koronavírusom, ktoré zahraniční odborníci spochybňovali.



O zavedení prísneho lockdownu, ktorý v Pchjongjangu vyhlásili 25. januára, pôvodne informovali médiá v susednej Južnej Kórei. Severokórejské úrady toho opatrenie zdôvodnili potrebou spomalenia šírenia "chrípky a iných respiračných ochorení".



Ruské veľvyslanectvo v KĽDR v pondelok na svojom facebookovom účte informovalo o ukončení "mimoriadneho protiepidemického obdobia" (lockdownu) v Pchjongjangu.



Od minulej stredy museli miestni obyvatelia, vrátane pracovníkov diplomatických misií, zostať doma, štyrikrát denne si merať telesnú teplotu a hlásiť výsledky meraní.



V súvislosti s vyhláseným päťdňovým lockdownom miestne úrady vôbec nespomenuli covid. Severokórejské štátne médiá však v posledných týždňoch opakovane vyzývali obyvateľov na ostražitosť pre možné riziko opätovného šírenia nového typu koronavírusu v krajine.



Severná Kórea priznala len vlani na jar – viac než dva roky po začiatku pandémie – prvé prípady covidu, pričom už v auguste deklarovala víťazstvo nad vírusom.



Nikdy pritom oficiálne neinformovala, koľko jej obyvateľov sa covidom nakazilo. Namiesto toho však denne hlásila prípady chorých s horúčkou, ktorých počet tak v tejto 25 miliónovej krajine dosiahol podľa oficiálnych údajov takmer 4,8 milióna. Pchjongjang v rámci tejto epidémie priznal len 74 obetí, čo odborníci spochybňujú s tvrdením, že ide o príliš nízke číslo.



Severná Kórea tvrdí, že covid bol do krajiny zavlečený prostredníctvom propagandistických letákov a materiálov zo susednej Južnej Kórey. Soul tieto tvrdenia Pchjongjangu označil za nevedecké a smiešne.