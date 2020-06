KĽDR varovala, že zruší bilaterálnu vojenskú dohodu s Južnou Kóreou

Soul 4. júna (TASR) - Severná Kórea vo štvrtok varovala, že ak Soul nezastaví aktivistov, ktorí na jej územie vypúšťajú balóny s protipchjongjanskými letákmi, tak zruší bilaterálnu vojenskú dohodu s Južnou Kóreou a zatvorí cezhraničný armádny komunikačný kanál.



Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na vyhlásenie mladšej Kim Čong-unovej sestry Kim Jo-džong.



Severokórejskí utečenci a iní aktivisti vypúšťajú za hranice balóny s letákmi, ktoré kritizujú vládu Kim Čong-una za porušovanie ľudských práv a jeho jadrový program.



"Predstavitelia Južnej Kórey draho doplatia na to, ak s touto situáciou nič neurobia a stále budú hľadať výhovorky", povedala Kim Jo-džong pre severokórejskú tlačovú agentúru KCNA.



Utečencov nazvala "ľudským odpadom" a "zavšivavenými psami", ktorí zradili svoju domovinu, a dodala, že je "čas na to, aby za nich ich majitelia niesli zodpovednosť", čím odkazovala na juhokórejskú vládu.



Zástupcovia Južnej a Severnej Kórey dosiahli rozsiahlu bilaterálnu vojenskú dohodu na septembrovom summite v roku 2018 v severokórejskej metropole Pchjongjang. Dohoda zahŕňa zastavenie "všetkých nepriateľských akcií" vrátane vojenských cvičení v okolí štátnych hraníc, vytvorenie bezletovej zóny a postupný odsun hliadok, zbraní aj mín z demilitarizovanej zóny.



Väčšina bodov tejto dohody sa však nedodržiava, keďže Pchjongjang po neúspešnom vietnamskom summite s Kim Čong-unom a americkým prezidentom Donaldom Trumpom z roku 2019 do veľkej miery prerušil kontakt so Soulom.



Severná Kórea vtedy žiadala zrušenie amerických sankcií výmenou za čiastočnú denuklearizáciu, čo Trump nebol ochotný urobiť.



Pre koronavírusovú pandémiu bola činnosť v cezhraničnom komunikačnom kanáli pozastavená a Severná Kórea od podpísania dohody vykonala už desiatky testov zbraní.