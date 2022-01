KĽDR varuje pred rozhodnou odvetou za sankcie uvalené Spojenými štátmi

Soul 14. januára (TASR) - Severná Kórea v piatok varovala, že v reakcii na sankcie uvalené Spojenými štátmi v súvislosti s nedávnym odpálením rakiet bude nútená prijať rozhodné odvetné opatrenia.



Informovala o tom v piatok agentúra Jonhap s odvolaním sa na Kórejskú ústrednú tlačovú agentúru (KCNA).



"Ak Spojené štáty zaujímajú takúto konfrontačnú pozíciu, potom bude KĽDR nútená prijať silnejšie a rozhodnejšie odvetné opatrenia," citovala KCNA zástupcu ministerstva zahraničných vecí KĽDR.



Vo vyhlásení sa tiež uvádza, že odpálenie rakiet bolo uplatnením práva Severnej Kórey na sebaobranu.



Sankcie boli uvalené po skúšobnom odpálení severokórejských rakiet z 5. a 11. januára tohto roku.



V druhom prípade na úspešný test letu hypersonickej rakety, ktorá "presne zasiahla cieľ vzdialený 1000 kilometrov", dohliadal severokórejský vodca Kim Čong-un, napísala KCNA. Podľa Kimových slov táto raketa výrazne posilní jadrové "vojnové zastrašovacie prostriedky" jeho vlasti.



V reakcii na tieto testy americké ministerstvo financií uviedlo, že zavádza sankcie na piatich predstaviteľov KĽDR za ich úlohu v získavaní vybavenia a technológií pre raketový program KĽDR.



Okrem toho americké ministerstvo zahraničných vecí nariadilo sankcie proti ďalšiemu Severokórejčanovi, Rusovi a ruskej spoločnosti za ich rozsiahlu podporu severokórejských aktivít so zbraňami hromadného ničenia.



Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken vo štvrtok povedal, že Severná Kórea sa testovaním svojich rakiet snaží upútať pozornosť. "Robila to tak v minulosti; pravdepodobne to tak bude aj naďalej," povedal Blinken v televíznom rozhovore pre MSNBC.



Podľa neho sú severokórejské testy rakiet "hlboko destabilizujúce. "Je to nebezpečné a je to v rozpore s celým radom rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN," upozornil Blinken.



Šéf americkej diplomacie opätovne vyzval Severnú Kóreu, aby rokovala so Spojenými štátmi, ktoré podľa neho neprechovávajú voči režimu Kim Čong-una žiadne "nepriateľské úmysly".



Rokovania medzi USA a KĽDR sú v mŕtvom bode, odkedy Kim absolvoval tri stretnutia s bývalým prezidentom USA Donaldom Trumpom. Tieto rozhovory však nepriniesli trvalú dohodu a Severná Kórea neprejavila záujem o ponuky o diplomatické rokovania na nižšej úrovni, s ktorými prišla administratíva Trumpovho nástupcu prezidenta Joea Bidena, konštatovala AFP.