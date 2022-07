KĽDR viní zo zanesenia koronavírusu do krajiny „cudzokrajné predmety“

Pchjongjang 1. júla (TASR) - Severná Kórea v piatok uviedla, že prvé prepuknutie ochorenia COVID-19 spôsobil pacient, ktorí sa v blízkosti hraníc s Južnou Kóreou dotýkal "cudzokrajných vecí". Pchjongjang sa tak zrejme za zanesenie tohto ochorenia snaží preniesť vinu na svoju susednú krajinu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Severná Kórea prišla k tomuto záveru po vyšetrovaní, pričom zároveň nariadila ľuďom "aby boli ostražití pri zaobchádzaní s cudzími vecami a balónmi, ktoré priveje vietor alebo iný klimatický fenomén v oblasti demarkačnej línie a hraníc", uvádza štátna tlačová agentúra KCNA. V tejto súvislosti nespomenula priamo Južnú Kóreu, no tamojší aktivisti i severokórejskí prebehlíci už celé desaťročia posielajú z juhu cez prísne strážené hranice balóny s letákmi a humanitárnou pomocou.



Podľa KCNA prišli začiatkom apríla do kontaktu s bližšie nešpecifikovaným materiálom 18-ročný vojak a päťročné dieťa. Malo to byť v "kopcoch okolo kasární a blízko obytnej štvrte" a neskôr sa u oboch objavili prvé príznaky a boli pozitívne testovaní na koronavírus.



Juhokórejské ministerstvo pre zjednotenie však tvrdí, že nie je možné, aby sa vírus dostal na Sever letákmi posielanými cez hranice.



Americké centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) taktiež uvádza, že riziko, že sa človek nakazí koronavírusom prostredníctvom dotyku s kontaminovaným povrchom alebo objektom, je všeobecne považované sa nízke, avšak je možné sa nakaziť aj takto.



KĽDR okrem toho uvádza, že prví nakazení prišli do kontaktu s bližšie nešpecifikovaným objektom začiatkom apríla, avšak prvý balón bol tento rok do Severnej Kórey poslaný cez hranice až koncom apríla z juhokórejského regiónu Kimpcho, píše Reuters.



Ten si zároveň všíma, že KĽDR prvýkrát priznala výskyt ochorenia COVID-19 na svojom území niekoľko mesiacov po tom, ako uvoľnila opatrenia na hraniciach a bola obnovená nákladná železničná doprava s Čínou. Pchjongjang však nemohol v tejto súvislosti ukázať prstom priamo na Čínu, pretože by opäť musel sprísniť opatrenia na hraniciach a obmedziť obchod s Čínou, tvrdí jeden expert z juhokórejskej Univerzity Kjongnam.



Severná Kórea (KĽDR) oficiálne oznámila prvé prípady nákazy novým druhom koronavírusu 12. mája. Podľa odborníkov nemá táto izolovaná krajina dostatok testovacích kapacít, aby určila, koľko ľudí sa reálne koronavírusom nakazilo, a preto toto ochorenie označuje za "horúčku". Podľa severokórejských úradov sa pritom touto "horúčkou" od konca apríla nakazilo už vyše 4,74 milióna obyvateľov krajiny.