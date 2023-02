KĽDR vydáva známky, na ktorých je vyobrazená Kimova dcéra

Soul 15. februára (TASR) - Severná Kórea predstavila nové poštové známky s vyobrazením dcéry vodcu Kim Čong-una. Časť odborníkov to považuje za ďalší znak jej vzostupu v mocenskej hierarchii na pozíciu následníčky na najvyšší post, informovala v stredu agentúra AFP.



Štátna spoločnosť Korea Stamp Corporation predstavila novú sériu známok v utorok. Ide o príležitostné známky pripomínajúce vypustenie rakety z vlaňajšieho 18. novembra.



Séria pozostávajúca z ôsmich známok bude vydaná v piatok, doplnila AFP. Na piatich z nich je Kim a jeho dcéra. Korporácia v popiskoch k známkam na svojej webovej stránke opísala nemenované dievča ako Kimovu "milovanú dcéru".



Severokórejské štátne médiá sa o Kimových deťoch roky nezmieňovali – v novembri sa však pri odpálení doposiaľ najsilnejšej balistickej rakety v krajine Kim objavil aj so svojou dcérou.



Odvtedy sa toto dievča – Pchjongjang jej meno nikdy neuviedol – objavilo na viacerých významných podujatiach.



Juhokórejská špionážna agentúra sa domnieva, že ide o Kimovo druhorodené dieťa – dcéru, ktorá sa volá Kim Ču-e a má asi desať rokov.



Niektorí koreanisti tvrdia, že objavenie sa Kimovej dcéry na známkach naznačuje, že sa pripravuje na úlohu vodcu krajiny a že známky ešte viac upevňujú jej pozíciu v rámci kultu osobnosti, ktorý sa vytvoril okolo vládnucej rodiny Kimovcov.



Myslí to aj An Čchan-il, prebehlík zo Severnej Kórey, ktorý sa stal výskumníkom a vedie Svetový inštitút pre severokórejské štúdie.



Uvedené známky "vyzerajú byť oficiálnym začiatkom života Kim Ču-e ako nástupkyne svojho otca", povedal An pre agentúru AFP.



Podľa iných znalcov pomerov v KĽDR je ešte priskoro o tom hovoriť s istotou – najmä vzhľadom na to, že Kim je ešte len tridsiatnik a meno dcéry nebolo nikdy oficiálne zverejnené.



Profesor Jang Mu-džin z Univerzity severokórejských štúdií v Soule vysvetlil, že režim v KĽDR vždy dbal na to, aby ľudia poznali meno "následníka trónu".



"Je stále veľmi pravdepodobné, že Kim Ču-e je len využívaná na (propagandu)... zatiaľ čo Kimov najstarší syn je pripravovaný ako nástupca za zatvorenými dverami," dodal.



"Je predčasné predpokladať, že (Kim Ču-e) bude jeho nástupníčkou, pretože v Severnej Kórei vždy na trón nastúpil syn," povedala Duyeon Kimová, hlavná analytička Centra pre novú americkú bezpečnosť (CNAS) vo Washingtone.



Zatiaľ nie je jasné, či je Kim Čong-un ochotný porušiť tradíciu, pokiaľ ide o pohlavie svojho nástupcu, alebo či tento faktor bude hrať kľúčovú úlohu pri rozhodovaní, koho Kim za svojho nástupcu vymenuje.



Od založenia Severnej Kórey v roku 1948 jej postupne vládli mužskí členovia rodiny Kimovcov. Z externých štúdií vyplýva, že len zlomok najvyšších predstaviteľov Severnej Kórey tvoria ženy – vrátane Kim Čong-unovej mladšej sestry Kim Jo-džong a ministerky zahraničných vecí Čche Son-hui.



Predtým, ako sa Kim Čong-un koncom roka 2011 ujal moci, vládol 17 rokov jeho otec Kim Čong-il a pred ním 46 rokov jeho otec a zakladateľ štátu Kim Ir-sen.