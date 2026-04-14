Utorok 14. apríl 2026
KĽDR vykonala ďalšiu sériu raketových testov

Na tejto fotografii, ktorú poskytla severokórejská vláda, je zachytený jej vodca Kim Čong-un (uprostred) pri návšteve zameranej na sledovanie skúšobných odpalov rakiet na utajenom mieste v Severnej Kórei v nedeľu 12. apríla 2026. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Pchjongjang 14. apríla (TASR) - Severná Kórea v nedeľu vykonala ďalšiu sériu raketových testov vrátane odpálenia strategických striel s plochou dráhou letu a protilodných rakiet. Informovala o tom v utorok severokórejská štátna agentúra KCNA, píše TASR podľa správy agentúry DPA.

Projektily boli podľa agentúry KCNA odpálené z torpédoborca triedy Čchö Hjon predstaveného minulý rok. Na testy osobne dohliadal severokórejský vodca Kim Čong-un.

Kórejská ľudovodemokratická republika tento mesiac už vykonala skúšky rôznych vojenských technológií vrátane hlavice taktickej balistickej rakety s kazetovou muníciou, grafitových bômb, mobilného protilietadlového raketového systému krátkeho dosahu či elektromagnetického zbraňového systému.

Podľa agentúry DPA môžu byť testy vyvolané situáciou na Blízkom východe. Odpaľovaním rakiet Severná Kórea opakovane porušuje rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN, ktoré tejto izolovanej krajine zakazujú vypúšťať alebo testovať balistické rakety akéhokoľvek doletu.
