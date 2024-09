KĽDR vypálila ďalšie - zrejme balistické - strely smerom k Japonsku

Soul 18. septembra (TASR) - Severná Kórea v noci na stredu opäť vypálila niekoľko striel smerom k svojmu východnému pobrežiu. Podľa juhokórejskej tlačovej agentúry Jonhap o tom informoval Zbor náčelníkov štábov (JCS) juhokórejskej armády.



Juhokórejská armáda v reakcii na to uviedla, že incident preveruje. Oznámila tiež, že posilnila monitorovanie ohrozených oblastí a zároveň najnovšie informácie o vývoji v oblasti zdieľala so svojimi spojencami Japonskom a USA.



Tokio medzičasom potvrdilo odpálenie striel, pričom japonská pobrežná stráž uviedla, že jedna zo striel už dopadla.



Agentúra AP, ktorá o tom podľa TASR informovala, podotkla, že ide o druhý test zbraní tohto druhu v podaní Pchjongjangu v priebehu jedného týždňa.



KĽDR totiž minulý štvrtok smerom k Japonskému moru vystrelila niekoľko balistických rakiet krátkeho doletu, čo Soul označil za provokáciu a prisľúbil ráznu reakciu.



Podľa juhokórejskej armády rakety pred dopadom do vôd medzi Kórejským polostrovom a Japonskom preleteli približne 360 kilometrov. Japonský premiér Fumio Kišida dal v súvislosti s tým úradom pokyn, aby zaistili bezpečnosť lodí a lietadiel. Bezprostredne nehlásili žiadne škody.



Šlo o prvé testovanie striel z KĽDR po viac ako dvoch mesiacoch. Režim vodcu KĽDR Kim Čong-una tento rok zorganizoval desiatky takýchto odpalov, ktoré sú podľa expertov súčasťou testovacieho "ošiaľu" súvisiaceho s údajnými dodávkami zbraní Severnej Kórei jej spojencovi Rusku na použitie vo vojne proti Ukrajine.



Kim pred troma dňami prisľúbil, že zdvojnásobí úsilie, aby boli jadrové sily KĽDR plne pripravené na boj so Spojenými štátmi a ich spojencami.