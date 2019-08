KĽDR vypálila do mora dva neidentifikované projektily

Severná Kórea vykonala v uplynulých týždňoch niekoľko testov balistických rakiet.

Soul 16. augusta (TASR) - Severokórejské sily vypálili v piatok do Japonského mora dva "neidentifikované projektily". Oznámil to generálny štáb juhokórejskej armády, ktorého vyhlásenie priniesla tlačová agentúra AFP.



K piatkovému odpalu došlo podľa juhokórejskej armády v okolí mesta Tchongčchon v severokórejskej provincii Kangwon. "Armáda monitoruje situáciu pre prípad dodatočných odpalov a zachováva stav pohotovosti," uvádza sa v citovanom vyhlásení.



Od júla išlo už o šieste hlásenie o paľbe zo Severnej Kórey, ktorej vodca Kim Čong-un predtým hovoril o "vážnom varovaní" v súvislosti s prebiehajúcimi americko-juhokórejskými vojenskými cvičeniami. Pchjongjang už tradične vyjadruje rozhorčenie nad týmito manévrami, ktoré považuje za nácvik invázie.



Podľa údajov generálneho štábu juhokórejských síl projektily po vypálení z východného pobrežia Severnej Kórey prekonali vzdialenosť približne 230 kilometrov a dopadli do vôd medzi Kórejským polostrovom a Japonskom. Počas letu dosiahli výšku 30 kilometrov, citovala z vyhlásenia tlačová agentúra AP.



Armády Spojených štátov a Južnej Kórey najnovšie odpaly analyzujú, bezprostredne sa však nevyjadrili, či mohlo ísť o balistické rakety. Kancelária juhokórejského prezidenta informovala v tejto súvislosti o krízovom zasadnutí národno-bezpečnostnej rady. Soul vyzval Pchjongjang na zastavenie odpalov, ktoré môžu zvýšiť vojenské napätie na Kórejskom polostrove.



Japonské ministerstvo obrany uviedlo, že severokórejské projektily neprenikli do teritoriálnych vôd alebo výlučnej ekonomickej zóny tejto krajiny. Biely dom sa medzitým vyjadril, že zachytil správy o týchto odpaloch a vedie konzultácie so Soulom a Tokiom.



Najnovší krok Severnej Kórey podľa AP nadväzuje na nedávne raketové testy, o ktorých sa predpokladá, že mali vyvinúť nátlak na Washington a Soul v súvislosti s "pomalou jadrovou diplomaciou".



Severokórejský výbor pre opätovné zjednotenie Kórey medzitým v piatok vyhlásil, že odmieta tohtotýždňové vyjadrenia juhokórejského prezidenta Mun Če-ina, ktoré sa týkali otázky zjednotenia.



Mun v prejave pri príležitosti výročia oslobodenia Kórey spod japonskej nadvlády (1910 - 1945) vytýčil cieľ "dosiahnutia mieru a zjednotenia do roku 2045". Jeho päťročné funkčné obdobie sa pritom skončí už v roku 2022, poznamenala AFP.



Severokórejský výbor vo svojom vyhlásení pripísal Juhu vinu za to, že plnenie "historickej Pchanmundžomskej deklarácie" uviazlo na mŕtvom bode, a dodal, že "s juhokórejskými orgánmi nemá viac o čom diskutovať". Pchanmunžomská deklarácia je dohoda, ktorú dosiahli Mun a Kim v apríli 2018 na svojom prvom summite v pohraničnej dedine Pchanmundžom.