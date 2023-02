KĽDR vypálila do mora nešpecifikovanú balistickú raketu

Soul 18. februára (TASR) - Severná Kórea v sobotu vypálila do Japonského mora pri východnom pobreží Kórejského polostrova najmenej jednu bližšie nešpecifikovanú balistickú raketu. Informovala o tom juhokórejská armáda. TASR správu prevzala z agentúr AFP a Jonhap.



Juhokórejské ozbrojené sily nespresnili, o aký druh balistickej strely išlo ani odkiaľ presne letela. Jonhap pripomína, že KĽDR naposledy vypálila balistickú raketu krátkeho doletu 1. januára.



Severná Kórea nešpecifikovanú balistickú raketu vypálila len deň po tom, čo jej predstavitelia pohrozili "bezprecedentne" silnou reakciou na nadchádzajúce spoločné vojenské cvičenia Spojených štátov a Južnej Kórey, ktoré označili za prípravu na vojnu.



Toto varovanie prišlo niekoľko dní pred simulačným cvičením plánovaným na budúci týždeň, ktoré sa uskutoční vo Washingtone formou rokovaní o odozve na prípadné použitie jadrových zbraní zo strany KĽDR. Spojené štáty aj Južná Kórea popreli akékoľvek obvinenia o tom, že spoločné simulačné manévre by mali byť prípravou na útok na Severnú Kóreu.



Agentúra AFP pripomína, že Pchjongjang vlani uskutočnil rekordný počet testov zbraní a balistických striel, ktoré by mali byť schopné potenciálne zasiahnuť nielen Južnú Kóreu, ale aj Spojené štáty.