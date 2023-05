KĽDR vypustila ´nosnú raketu´, Soul: Výzva na evakuáciu bol omyl

Soul 31. mája (TASR) - Severná Kórea v noci na stredu vypustila smerom na juh "vesmírnu nosnú raketu", oznámila juhokórejská armáda. Tamojšie úrady v tejto súvislosti vyzvali obyvateľov Soulu, aby sa pripravili na prípadnú evakuáciu. Stalo sa tak len deň po tom, čo KĽDR avizovala plánované vypustenie vojenského špionážneho satelitu do vesmíru. TASR správu prevzala z agentúr AFP a Jonhap.



O vypustení rakety informovali velitelia juhokórejskej armády, bližšie informácie však neposkytli.



Úrady v Soule obyvateľov mesta vyzvali, aby sa "pripravili na evakuáciu" a aby v prípade potreby "najskôr evakuovali deti a starších".



Sirény sa rozozvučali aj v japonskej prefektúre Okinawa. Kancelária japonského premiéra Fumia Kišidu a štátna televízia NHK zverejnili nasledujúce varovanie: "Odpálenie rakety. Odpálenie rakety. Severná Kórea zjavne odpálila raketu. Prosíme, schovajte sa vnútri budov alebo v pivniciach."



Agentúra AFP pripomína, že Severná Kórea už predtým informovala Japonsko, že medzi 31. májom a 11. júnom plánuje vypustiť do vesmíru satelit. V tomto období by mala byť zriadená námorná zóna, do ktorej by nemali vstupovať plavidlá. O zámere vypustiť satelit informovala KĽDR aj Medzinárodnú námornú organizáciu (IMO).



Analytici tvrdia, že vojenská družica je súčasťou úsilia Severnej Kórey, vybavenej jadrovými zbraňami, zlepšiť technológiu sledovania vrátane bezpilotných lietadiel. Cieľom je zlepšiť schopnosť KĽDR zasiahnuť ciele v prípade konfliktu.



Severná Kórea v posledných mesiacoch vykonala sériu skúšok rakiet a ďalších zbraní, vrátane novej medzikontinentálnej balistickej strely na tuhé palivo.





Soul o rakete vypustenej KĽDR: Výzva na prípadnú evakuáciu bola vydaná omylom



Juhokórejské úrady, ktoré v súvislosti s vypustením "vesmírnej nosnej rakety" KĽDR vyzvali obyvateľov Soulu, aby sa pripravili na prípadnú evakuáciu, uviedli, že varovanie bolo vydané omylom. Raketa totiž preletela cez Žlté more a Soul nijako neohrozila. V noci na stredu to uviedli agentúry AFP a Jonhap, informuje TASR.



Juhokórejská armáda potvrdila, že KĽDR vypustila smerom na juh "vesmírnu nosnú raketu", no bližšie detaily bezprostredne neuviedla. Neskôr dodala, že raketa preletela cez Žlté more a stratila sa z radarov, čo by mohlo nasvedčovať tomu, že sa počas letu rozpadla alebo zrútila.



Úrady v Soule vydali výzvu na prípadnú evakuáciu, no neskôr vyhlásili, že varovanie bolo vydané "omylom". Sirény sa rozozvučali aj v japonskej prefektúre Okinawa, poplach bol však po približne 30 minútach zrušený.



Agentúra AFP pripomína, že Severná Kórea už predtým informovala Japonsko, že medzi 31. májom a 11. júnom plánuje vypustiť do vesmíru satelit. V tomto období by mala byť zriadená námorná zóna, do ktorej by nemali vstupovať plavidlá. O zámere vypustiť satelit informovala KĽDR aj Medzinárodnú námornú organizáciu (IMO).



Oficiálna tlačová agentúra Severnej Kórey KCNA v utorok vydala vyhlásenie Ri Pjong-čchola, podpredsedu ústrednej vojenskej komisie vládnucej Kórejskej strany Práce. Podľa neho je výzvedná satelitná činnosť pre Severnú Kóreu "nevyhnutným krokom" na posilnenie sebaobrany proti "nebezpečným" vojenským cvičeniam nepriateľov.