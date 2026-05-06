KĽDR vypustila zo svojej ústavy odkazy na zjednotenie s Južnou Kóreou
Severná Kórea prijala prvú ústavu v roku 1948 potom, ako bola po japonskej okupácii oddelená od svojho južného suseda.
Autor TASR
Pchjongjang 6. mája (TASR) - V novelizovanej ústave Severnej Kórey je nová klauzula týkajúca sa územia a sú z nej odstránené všetky odkazy na zjednotenie s Južnou Kóreou. V stredu o tom informovali agentúry Jonhap a AFP, ktoré nahliadli do ústavy, píše TASR.
KĽDR vymedzila svoje územie ako pevninu hraničiacu na severe s Ruskom a Čínou a na juhu s Južnou Kóreou, spolu s priľahlými teritoriálnymi vodami a vzdušným priestorom. Nezaoberala sa však podrobnejšie dlhodobo spornými námornými hranicami medzi Severnou a Južnou Kóreou v Žltom mori.
Severná Kórea pritom „absolútne nepripúšťa žiadne narušenie svojho územia“.
Z ústavy boli odstránené všetky odkazy na zjednotenie Kóreí vrátane výrazov ako „mierové zjednotenie“ a „veľká národná jednota“. Jonhap informuje, že vypustené boli aj úspechy Kim Čong-ila, bývalého severokórejského vodcu a otca toho súčasného.
K zmene ústavy došlo po tom, ako Kim Čong-un v marci tohto roka oficiálne označil Južnú Kóreu za „najnepriateľskejší štát“ a Soul varoval pred následkami prípadných provokácií.
Prezident Južnej Kórey I Če-mjong vyzval na rokovania s KĽDR bez podmienok, pričom vyhlásil, že tieto krajiny sú predurčené „nechať rozkvitnúť kvety mieru“.
Pchjongjang však na návrhy juhokórejského prezidenta nereagoval a opakovane označil Soul za svojho „najnepriateľskejšieho“ protivníka.
Severná Kórea prijala prvú ústavu v roku 1948 potom, ako bola po japonskej okupácii oddelená od svojho južného suseda. Novelizovaná bola päťkrát, až do zavedenia socialistického základného zákona štátu v roku 1972. Nasledovalo ďalších 12 zmien a tento rok v marci bolo z názvu ústavy vypustené slovo „socialistická,“ píše Jonhap.
