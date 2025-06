KĽDR vyšle do Ruska 6000 stavebných robotníkov a pyrotechnikov

Pchjongjang 17. júna (TASR) — Severná Kórea vyšle na obnovu Kurskej oblasti ležiacej na západe európskej časti Ruska, kam vlani v auguste nečakane vpadli ukrajinské jednotky, tisíce vojenských stavebných robotníkov a pyrotechnikov. V Pchjongjangu to po stretnutí so severokórejským vodcom Kim Čong-unom oznámil tajomník ruskej bezpečnostnej rady Sergej Šojgu. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP a TASS.



Kim Čong-un podľa Šojgua prisľúbil, že jeho krajina poskytne Rusku 1000 pyrotechnikov, ako aj 5000 vojenských stavebných robotníkov. Moskva a Pchjongjang plánujú tiež vytvoriť pamätníky pre severokórejských vojakov, ktorí padli pri „oslobodzovaní“ Kurskej oblasti.



Šojgu je na návšteve Severnej Kórey na základe osobitného poverenia od ruského prezidenta Vladimira Putina, uviedla predtým juhokórejská agentúra Jonhap. Za posledné takmer tri mesiace ide o Šojguovu tretiu návštevu Severnej Kórey - naposledy tam zavítal 4. júna, pričom s Kim Čong-unom rokoval o bezpečnostných otázkach týkajúcich sa Kórejského polostrova, obnove Kurskej oblasti a spôsobe uctenia pamiatky padlých vojakov KĽDR.



Predtým Šojgu navštívil KĽDR 21. marca, keď diskutoval o otázkach týkajúcich sa Ukrajiny a začatí dialógu medzi Ruskom a Spojenými štátmi.



Šojguova najnovšia návšteva sa koná v čase, keď si Rusko a Severná Kórea pripomínajú prvé výročie podpísania Zmluvy o komplexnom strategickom partnerstve, ktorá okrem iného viedla aj k nasadeniu severokórejských vojakov vo vojne proti Ukrajine.



V apríli Rusko a KĽDR prvýkrát oficiálne potvrdili nasadenie severokórejských vojakov v Rusku s tým, že mali pomôcť odraziť vpád ukrajinských jednotiek. Putin vtedy poďakoval Severnej Kórei za jej účasť vo vojne s Ukrajinou a sľúbil, že Moskva nezabudne na jej obete.



USA a Južná Kórea v tejto súvislosti vyjadrili obavy, že KĽDR vlastniaca jadrové zbrane by na oplátku mohla požadovať transfer technológií z Ruska, ktoré by mohli pomôcť vyzbrojiť jej armádu.