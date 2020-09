KĽDR vytvorila na hraniciach s Čínou novú nárazníkovú zónu

Washington 11. septembra (TASR) - Severná Kórea vytvorila na hraniciach s Čínou novú nárazníkovú zónu v šírke jedného alebo dvoch kilometrov. Severokórejské jednotky, ktoré tam hliadkujú, majú povolenie použiť proti narušiteľom strelnú zbraň.



Informovala o tom v piatok agentúra AFP s odvolaním sa na informácie, ktoré zazneli z úst veliteľa amerických síl v Kórei (USFK) Roberta Abramsa na on-line konferencii organizovanej americkým Centrom strategických a medzinárodných štúdií (CSIS).



Pchjongjang v januári uzavrel svoje hranice s Čínou v snahe predísť zavlečeniu koronavírusu SARS-CoV-2 do krajiny. V júli tamojšie štátne médiá informovali, že pohotovosť na hraniciach bola zvýšená na najvyššiu možnú úroveň.



Toto uzavretie hraníc podľa Adamsa "efektívne urýchlilo dôsledky" ekonomických sankcií uvalených na KĽDR v súvislosti s jej jadrovým programom, pričom dovoz z Číny sa znížil o 85 percent. Podľa Abramsa uzavretie hraníc zvýšilo dopyt po pašovanom tovare, čo viedlo k vytvoreniu novej nárazníkovej zóny v pohraničí.



Vzhľadom na uzavretie hraníc a s tým súvisiacu ekonomickú situáciu Severnej Kórey Abrams v blízkej budúcnosti neočakáva z Pchjongjangu väčšie provokácie, hoci pripustil, že severokórejský režim by sa na októbrových oslavách 75. výročia založenia vládnucej strany mohol pochváliť novým zbrojným systémom.



Severokórejský režim a "armáda sa zameriava predovšetkým na zotavenie krajiny po nedávnom ničivom tajfúne Maysak a na pomoc pri znižovaní rizika vypuknutia epidémie choroby COVID-19," uviedol Abrams.



Ako je známe, chudobný kórejský Sever - ktorého rozpadajúci sa zdravotný systém by sa ťažko vyrovnával s vypuknutím rozsiahlej epidémie - doteraz nepotvrdil ani jediný prípad nákazy koronavírusom. Ten sa prvýkrát objavil na prelome rokov práve v Číne, ktorá je kľúčovým spojencom Kórejskej ľudovodemokratickej republiky.



Na rozdiel od Abramsa, ktorý na konferencii vyhlásil, že momentálne nevidno nijaké náznaky aktivity KĽDR v oblasti vojenských technológií, CSIS na svojej webovej stránke zverejnilo družicovú snímku severokórejských lodeníc v meste Sinpcho (Sinpo South Shipyard).



Odborníci z uvedeného amerického think-tanku sa domnievajú, že snímka zachytáva aktivitu naznačujúcu prípravy na test balistickej rakety odpaľovanej z ponorky.



Takýto nový test severokórejských rakiet by bol ďalším dôsledkom nedostatočného pokroku v rokovaniach o denuklearizácii Kórejského polostrova medzi USA a Pchjongjangom, ktoré sa napriek mnohými stretnutiami severokórejského vodcu Kim Čong-una s americkým prezidentom Donaldom Trumpom zastavili.



Trump, bojujúci o svoje znovuzvolenie v novembrových prezidentských voľbách, bol prvým lídrom USA, ktorý sa stretol s členom dynastie Kimovcov, vládnucej v KĽDR od jej založenia.



Vo štvrtok - bez bližšieho vysvetlenia - Trump zverejnil tvít, v ktorom napísal: "Kim Čong-un je v dobrom zdraví. Nikdy ho nepodceňujte!"