KĽDR zakázala zahraničným turistom vstup do novootvoreného letoviska

Ľudia sa tešia z jazdy na turistickej lodi vo veľkom turistickom letovisku Wonsan Kalma na východnom pobreží Severnej Kórey. Foto: TASR/AP

Pchjongjang 18. júla (TASR) - Severná Kórea pozastavila zahraničným turistom možnosť vstúpiť do nedávno otvoreného letoviska Wonsan Kalma, kde sa môže ubytovať takmer 20.000 ľudí. Agentúra AP v piatok informovala, že tento krok znižuje vyhliadky komplexu, ktorý severokórejský vodca Kim Čong-un označil za „jeden z najväčších úspechov tohto roka“, píše TASR.Spoločnosť DPR Korea Tour na svojej internetovej stránke uviedla, že stredisko „dočasne neprijíma zahraničných turistov“. Neposkytla však žiadne podrobnosti ani dôvody, prečo letovisko neprijíma hostí, ani dokedy bude toto opatrenie v platnosti.Rekreačné stredisko na východnom pobreží Severnej Kórey otvorili 1. júla a minulý týždeň tam zavítala malá skupina turistov z Ruska. AP tvrdí, že pozorovatelia očakávali, že KĽDR otvorí letovisko pre čínskych turistov, zatiaľ čo turistom z ostatných štátov bude vo veľkej miere brániť v návšteve tohto rezortu.Oznam o zatvorení letoviska pre zahraničných turistov prišiel len niekoľko dní po tom, čo Wonsan navštívil ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Šéf ruskej diplomacie sa tam stretol so severokórejskou ministerkou zahraničných vecí Čche Son-hui a následne aj s Kim Čong-unom. Lavrov na stretnutí s Čche povedal, že si je istý, že ruskí turisti budú chcieť rezort navštevovať.Odborníci tvrdia, že Pchjongjang pravdepodobne pristúpil k rozhodnutiu zastaviť vstup zahraničných turistov do novootvoreného komplexu pre článok ruského novinára, ktorý bol v KĽDR s Lavrovom. Novinár totiž naznačil, že Severokórejčania v tejto oblasti sa zdali zmobilizovaní orgánmi a nie skutočnými turistami.Severná Kórea postupne uvoľňuje obmedzenia zavedené počas celosvetovej pandémie ochorenia COVID-19 a postupne znovu otvára svoje hranice. Pchjongjang však neuviedol, či úplne obnoví medzinárodný cestovný ruch. Naďalej zostávajú pozastavené čínske skupinové zájazdy, ktoré pred pandémiou tvorili viac ako 90 percent návštevníkov, píše AP.