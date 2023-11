KĽDR zatvára niektoré diplomatické misie v zahraničí

Pchjongjang 3. novembra (TASR) - Severná Kórea v piatok potvrdila, že zatvára niektoré diplomatické misie v zahraničí. Podľa Južnej Kórey to naznačuje ekonomické problémy KĽDR, ktorá čelí medzinárodným sankciám. TASR správu prevzala z agentúr AP a AFP.



"V súlade so zmenami v medzinárodnom prostredí a zahraničnej politike štátu buď zatvárame alebo novo otvárame zastupiteľské úrady v iných krajinách... Takéto opatrenia sme zaviedli viackrát aj v minulosti," uviedla severokórejská diplomacia na svojej webovej stránke. Nešpecifikovala však, ktorých diplomatických misií sa tento krok týka.



Juhokórejská vláda tento týždeň upozornila, že KĽDR sa chystá zatvoriť veľvyslanectvá v Ugande, Angole, Španielsku a konzulát v Hongkongu. Podľa Soulu medzinárodné sankcie mimoriadne sťažili pokračovanie nezákonných aktivít v zahraničí, aby si dokázali zarobiť na svoje prevádzkové aktivity.



Veľvyslanci KĽDR v Angole a Ugande podľa severokórejských štátnych médií minulý týždeň uskutočnili "rozlúčkové" návštevy u lídrov týchto krajín. Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Wang Wen-pin zas v stredu povedal, že Čína rešpektuje rozhodnutie KĽDR zatvoriť svoj generálny konzulát v Hongkongu.



Severná Kórea má v súčasnosti diplomatické väzby s viac ako 150 krajinami, no v zahraničí podľa Soulu prevádzkuje iba približne 50 diplomatických zastúpení. Juhokórejskí predstavitelia zatiaľ nedokázali potvrdiť, či sa KĽDR chystá otvoriť novú diplomatickú misiu.



Severokórejské diplomatické zastúpenia v zahraničí sú spájané s pašovaním a inými nezákonnými komerčnými aktivitami. Cieľom je financovať svoje prevádzkové náklady a posielať do KĽDR cudziu menu, píše AP. Podľa juhokórejského ministerstva pre zjednotenie to teraz sťažujú medzinárodné sankcie uvalené na Pchjongjang za jadrové a raketové skúšky.