KĽDR zatvorila dvere japonskému premiérovi a označila ho za idiota

Soul 7. novembra (TASR) - Severná Kórea vo štvrtok označila japonského premiéra Šinzóa Abeho za "idiota a ničomníka", ktorý nikdy nevstúpi na územie Pchjongjangu. Vyjadrenie sa objavilo v tamojších médiách, pričom ho sprevádzali aj ďalšie inzultácie na adresu japonského ministerského predsedu.



Išlo o reakciu na jeho kritiku severokórejského testovania zbraní, uvádza tlačová agentúra Reuters. Severná Kórea odskúšala 31. októbra "superveľké viacnásobné raketové odpaľovacie zariadenia", ale Japonsko tvrdí, že pravdepodobne išlo o balistické strely, čím Pchjongjang porušil sankcie OSN.



Abe daný test odsúdil na ázijskom summite, ktorý sa konal tento týždeň. Vyhlásil, že by sa rád a "bez kladenia podmienok" stretol so severokórejským vodcom Kim Čong-unom, s ktorým hodlá rokovať o únosoch japonských obyvateľov týmto izolovaným štátom, oznámila japonská vláda.



"Abe je idiot a ničomník, ktorý robí rozruch, ako keby niekto zhodil na Japonsko atómovú bombu," uviedol vo vyhlásení, ktoré sprostredkovala štátna tlačová agentúra KCNA, severokórejský veľvyslanec pre vzťahy s Japonskom Song Il-cho.



"Abemu radíme, aby vzhľadom na svoje výroky o našich opatreniach týkajúcich sa sebaobrany Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR) ani nesníval o tom, že niekedy vstúpi do Pchjongjangu," vyhlásil severokórejský diplomat.



Severná Kórea v piatok oznámila, že uskutočnila úspešnú skúšku dvoch veľkých raketometov schopných vystreliť niekoľko rakiet súčasne. Cieľom testu bolo odskúšať "systém nepretržitej paľby".



Zbor náčelníkov štábov juhokórejských ozbrojených síl niekoľko hodín pred tým oznámil, že Severná Kórea odpálila smerom do Japonského mora dve rakety krátkeho doletu, hoci jej to zakazuje rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN. Podľa Soulu boli rakety vypustené v priebehu niekoľkých minút z východného pobrežia neďaleko hlavného mesta Pchjongjang, preleteli 370 kilometrov a dosiahli výšku 90 kilometrov.



Japonská vláda v reakcii najnovšie odpálenie rakiet Severnou Kóreou "dôrazne" odsúdila.



Pchjongjang nedávno pohrozil obnovením skúšok rakiet dlhého doletu. Reagoval tak na výzvu piatich európskych členov Bezpečnostnej rady OSN, aby ukončil svoj jadrový program.



Severná Kórea sa v roku 2002 priznala, že od 60. do 80. rokov 20. storočia uniesla 13 japonských občanov. Tokio tvrdí, že ich bolo 17, pričom piati boli repatriovaní.



Bývalý japonský premiér Džuničiró Koizumi v roku 2002 navštívil Pchjongjang a stretol sa s otcom súčasného vodcu KĽDR Kim Čong-ilom. Abe sa s Kim Čong-unom dosiaľ ešte nestretol.