KĽDR zbúra juhokórejskú infraštruktúru v Diamantových horách

Soul 27. novembra (TASR) - KĽDR zbúra všetky zariadenia vybudované juhokórejskou stranou na území turistického strediska Diamantové hory na východnom pobreží krajiny a postaví tam novú turistickú zónu. S odvolaním sa na severokórejské médiá o tom v stredu informovala juhokórejská tlačová agentúra Jonhap.



Severokórejské úrady poslali 11. novembra do Soulu ultimátum, v ktorom žiadali demontovanie juhokórejských zariadení vybudovaných v turistickej oblasti Diamantové hory. Pchjongjang túto svoju požiadavku zdôvodnil tým, že tieto budovy "sú nevzhľadné a bez dozoru a údržby boli desať rokov opustené".



Agentúra Jonhap túto požiadavku komentovala ako "zjavnú vyhrážku", že Severná Kórea chce vystúpiť zo spoločného programu v oblasti turistického ruchu.



Plány vystúpiť z projektu rozvoja tohto komplexu s Južnou Kóreou a pracovať samostatne avizoval vodca KĽDR Kim Čong-un v októbri počas svojej návštevy v Diamantových horách. Nariadil vtedy zbúrať "nevzhľadné budovy", ktoré postavila juhokórejská strana, pričom však chcel, aby sa tak stalo v koordinácii s príslušnými úradmi Južnej Kórey.



KĽDR potom Južnej Kórei zaslala žiadosť o písomné konzultácie o osude projektu. Soul v reakcii na to navrhol zorganizovať pracovné rozhovory so zástupcami juhokórejskej vlády a podnikateľov, ale KĽDR túto žiadosť zamietla a označila ju za "absurdnú".



Tento spoločný projekt v oblasti cestovného ruchu bol spustený v roku 1998 a stal sa symbolom hospodárskej spolupráce a možného zmierenia medzi oboma krajinami.



Juhokórejské spoločnosti investovali do výstavby hotelov a infraštruktúry cestovného ruchu približne 680 miliónov dolárov. V roku 2008, po incidente, keď severokórejský vojak smrteľne postrelil turistu z Južnej Kórey, sa Soul rozhodol prerušiť spoluprácu v tejto oblasti na dobu neurčitú.