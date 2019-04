KĽDR žiadala od USA dva milióny dolárov za starostlivosť o Warmbiera

O sume, ktorú mala KĽDR od USA v súvislosti s návratom študenta žiadať, informoval vo štvrtok denník Washington Post s odvolaním sa na dve nemenované osoby oboznámené so situáciou.

Washington 25. apríla (TASR) - Severná Kórea požadovala od Spojených štátov dva milióny dolárov (1,8 mil. eur) za lekársku starostlivosť o zadržaného amerického študenta Otta Warmbiera. Ten sa po zložitých rokovaniach napokon vyše roka po svojom zadržaní a údajnom mučení v KĽDR do vlasti vrátil v júni 2017 v kóme a o pár dní na to zomrel.



O sume, ktorú mala KĽDR od USA v súvislosti s jeho návratom žiadať, informoval vo štvrtok denník Washington Post s odvolaním sa na dve nemenované osoby oboznámené so situáciou.



Podľa správy tohto denníka podpísal americký vyslanec prísľub, že zaplatí príslušnú faktúru za lekársku starostlivosť ešte predtým, než sa Warmbier bude môcť vrátiť z Pchjongjangu do USA. Konal pritom na pokyn amerického prezidenta Donalda Trumpa. Či bola uvedená čiastka neskôr naozaj zaplatená, nie je zrejmé, píše Washington Post.



Hovorkyňa Bieleho domu Sarah Sandersová správu denníka okomentovala slovami: "K vyjednávaniam o rukojemníkoch sa nevyjadrujeme, čo je dôvod, prečo boli počas súčasnej administratívy také úspešné."



Otta Warmbiera, študenta Virgínskej univerzity z predmestia Cincinnati, zadržali ako 21-ročného počas turistického zájazdu v izolovanej komunistickej krajine v januári 2016 za krádež hotelového propagandistického plagátu. Najvyšší súd KĽDR ho po jednohodinovom procese odsúdil v marci 2016 na 15 rokov odňatia slobody zahŕňajúceho nútené práce. Po intenzívnom vyjednávaní ho napokon v júni 2017 prepustili nazad do vlasti. Vrátil sa však v kóme, a podľa amerických lekárov i s vážnym poškodením mozgu, pričom nebolo jasné, čo tento stav spôsobilo.



Americký súd v decembri 2018 nariadil Severnej Kórei zaplatiť Warmbierovej rodine 501 miliónov dolárov (450 mil. eur), je však veľmi nepravdepodobné, že ich KĽDR niekedy zaplatí, uvádza agentúra DPA.