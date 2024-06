KĽDR znova poslala na juh balóny, tentoraz niesli pôdu s hlístami

Soul 24. júna (TASR) - V balónoch s odpadkami, ktoré smerom na južnú časť Kórejského polostrova opäť poslala Severná Kórea (KĽDR), sa úradom podarilo identifikovať v pribalenej pôde parazity z ľudských výkalov vrátane hlíst a zvyšky západného oblečenia. Oznámila to juhokórejská armáda. Na základe správ agentúr AFP a Jonhap informuje TASR.



V Južnej Kórei najnovšie zachytili približne 70 balónov zo severu. Ich náklad obsahoval okrem iného pôdu s parazitmi z ľudského tráviaceho systému, čo podľa Soulu naznačuje, že v KĽDR sa namiesto chemických hnojív používajú ľudské výkaly. Agentúra AFP ďalej uviedla, že podľa Južnej Kórey odpadky nepriamo odhaľujú žalostný ekonomický stav KĽDR. Svedčiť by o tom malo roztrhané detské oblečenie a iné odevy opotrebované až k hranici rozpadu. Oblečenie z niektorých balónov bolo zas úmyselne znehodnotené, napríklad rozrezané nožmi.



Juhokórejské ministerstvo pre zjednotenie tvrdí, že z týchto balónov nehrozí žiadne riziko znečistenia pôdy alebo infekčných chorôb, keďže ich množstvo bolo relatívne malé. Občania by sa nájdených balónov v každom prípade nemali dotýkať a prípadný nález by mali nahlásiť polícii alebo armáde.



Medzi oboma Kóreami už dlhšie prebieha tzv. "balónová vojna". KĽDR posielaním týchto balónov vyjadruje svoj odmietavý postoj k letákovým kampaniam smerovaným proti ich režimu. Jeden z juhokórejských aktivistov minulý týždeň potvrdil, že smerom na sever vypustil ďalšie balóny s propagandistickými letákmi.