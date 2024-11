KĽDR zrušila elektrické vedenie spájajúce priemyselný komplex s Juhom

Soul/Pchjongjang 26. novembra (TASR) - Severná Kórea (KĽDR) prerušila elektrické vedenie, ktoré dodávalo elektrickú energiu do dnes nefunkčného spoločného priemyselného parku v severokórejskom pohraničnom meste Kaesong. V noci na utorok to uviedla juhokórejská armáda. TASR informuje podľa agentúry Jonhap.



Podľa juhokórejskej armády odstraňujú vojaci KĽDR časť elektrického vedenia spájajúceho stĺpy vysokého napätia pozdĺž cesty do mesta. Podľa Soulu následne Pchjongjang pristúpi aj k demolácii veží. Celkovo Južná Kórea v tejto oblasti vybudovala 48 stĺpov vysokého napätia, z toho 15 na území KĽDR.



Dodávky energie sú však zastavené od júna 2020, keď KĽDR zneškodnila styčnú kanceláriu v komplexe. Sever svoje konanie odôvodnil tým, že Soul nebráni severokórejským prebehlíkom v Južnej Kórei posielať cez hranice protivládne letáky.



Cieľom spoločného priemyselného parku v Kaseongu podľa BBC bolo, aby juhokórejské spoločnosti mohli vyrábať svoje produkty s využitím lacnejšej severokórejskej pracovnej sily. Úmyslom bolo reformovať severokórejskú ekonomiku a rozšíriť spoluprácu medzi znepriatelenými krajinami.



Jonhap pripomína, že prerušenie elektrického vedenia prichádza v čase zvýšeného napätia medzi oboma Kóreami po tom, čo vodca KĽDR Kim Čong-un koncom minulého roka označil Južnú Kóreu ako nepriateľský štát.



Severokórejská armáda odvtedy postupne odstraňuje spoločnú infraštruktúru. Minulý mesiac Pchjongjang vyhodil do vzduchu cesty spájajúce obe krajiny a jeho armáda oznámila plán "úplného oddelenia" územia KĽDR od Južnej Kórey.