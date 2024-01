KĽDR zrušila úrady, ktoré mali na starosti vzťahy s Južnou Kóreou

Soul 16. januára (TASR) – Severná Kórea zrušila kľúčové vládne orgány, ktoré mali na starosť vzťahy s Južnou Kóreou, oznámili to v utorok štátne médiá. Rozhodnutie prišlo po tom, ako severokórejský vodca Kim Čong-un vyhlásil, že Pchjongjang sa už nebude usilovať o zmierenie so Soulom. TASR správu prevzala od agentúry AP.



Severokórejská tlačová agentúra KCNA uviedla, že rozhodnutie zrušiť úrady pre dialóg a spoluprácu s Južnou Kóreou padlo na pondelkovom zasadnutí parlamentu. Ten oznámil, že obe krajiny sú v stave "kritickej konfrontácie" a bolo by vážnou chybou, keby KĽDR považovala Južnú Kóreu za partnera pre diplomaciu.



Kim v prejave na zasadnutí obvinil Južnú Kóreu a Spojené štáty zo zvyšovania napätia v regióne. Podľa jeho slov je už pre Severnú Kóreu nemožné snažiť sa o zmierenie a mierové opätovné zjednotenie s Južnou Kóreou.



Vodca tiež parlament vyzval, aby na najbližšom zasadnutí do ústavy zakotvil Južnú Kóreu ako "nepriateľskú krajinu číslo jeden", uviedla KCNA.



Medzi zrušenými orgánmi je Národný výbor pre mierové znovuzjednotenie, ktorý bol od svojho založenia v roku 1961 hlavnou inštitúciou KĽDR pre medzikórejské záležitosti.



Napätie na Kórejskom polostrove dosiahlo najhoršiu úroveň za celé roky po tom, ako Kim v uplynulých mesiacoch zintenzívnil skúšky a demonštrácie zbraní. Washington, Soul a Tokio reagovali zvýšením počtu spoločných vojenských cvičení, ktoré Pchjongjang odsudzuje ako prípravu na inváziu. Spojenci tiež posilnili stratégie nukleárneho odstrašovania.



Niektorí experti sa domnievajú, že Severná Kórea by mohla ešte zvýšiť tlak pred tohtoročnými voľbami v Južnej Kórei a v USA.