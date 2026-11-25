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Klempíř považuje uznesenie EP o ČT a ČRo za PR aktivitu europoslancov
Európsky parlament v stredu vyzval českú vládu na prepracovanie návrhu zákona o zmene financovania Českej televízie (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo).
Autor TASR
Praha 25. novembra (TASR) - Uznesenie Európskeho parlamentu (EP) k zmenám vo financovaní verejnoprávnych médií v Česku, ktoré EP schválil v stredu, nevytvára pre Česko podľa ministra kultúry ČR Ota Klempířa žiadnu povinnosť. Schválený dokument považuje za PR aktivitu niektorých českých europoslancov. Povedal to v stredu vo vysielaní Českej televízie, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Myslím si, že ide o PR aktivity poslancov (Tomáša) Zdechovského, (Danuše) Nerudovej, (Markéty) Gregorovej a spol. Nášmu štátu touto rezolúciou nevzniká žiadna povinnosť. My postupujeme riadne v súlade s EMFA (Európsky akt o slobode médií, pozn. TASR) a budeme ho napĺňať. Toto odmietame. Pracujeme v súvzťažnosti s programovým vyhlásením vlády, s tým, že pracujeme v prospech našej republiky, ale nejaké rezolúcie EÚ, ktoré sú podmieňované správou pani Nerudovej a Zdechovského, absolútne odmietame,“ povedal Klempíř.
Pripomenul, že nedávno rokoval s európskym komisárom pre demokraciu, spravodlivosť, právny štát a ochranu spotrebiteľov Michaelom McGrathom, ktorý sa zaujímal o to, či a ako bude EMFA implementovaná do českého právneho poriadku. Eurokomisára podľa svojich slov uistil, že českí poslanci legislatívu implementujú. Očakáva, že v prvom čítaní by ju mohli schváliť ešte tento rok.
Európsky parlament v stredu vyzval českú vládu na prepracovanie návrhu zákona o zmene financovania Českej televízie (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo). Poslanci žiadajú, aby verejnoprávne médiá mali zabezpečené dostatočné, stabilné a predvídateľné financovanie, ktoré ochráni ich redakčnú nezávislosť. Vyjadrili tiež obavy z možného oslabovania slobody médií a právneho štátu v Česku.
Za uznesenie hlasovalo 442 europoslancov, 158 bolo proti a 47 sa zdržalo hlasovania. EP vyzval českú vládu, aby upravila plán financovania ČT a ČRo prostredníctvom štátneho rozpočtu a zabezpečila jeho súlad s EMFA.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
„Myslím si, že ide o PR aktivity poslancov (Tomáša) Zdechovského, (Danuše) Nerudovej, (Markéty) Gregorovej a spol. Nášmu štátu touto rezolúciou nevzniká žiadna povinnosť. My postupujeme riadne v súlade s EMFA (Európsky akt o slobode médií, pozn. TASR) a budeme ho napĺňať. Toto odmietame. Pracujeme v súvzťažnosti s programovým vyhlásením vlády, s tým, že pracujeme v prospech našej republiky, ale nejaké rezolúcie EÚ, ktoré sú podmieňované správou pani Nerudovej a Zdechovského, absolútne odmietame,“ povedal Klempíř.
Pripomenul, že nedávno rokoval s európskym komisárom pre demokraciu, spravodlivosť, právny štát a ochranu spotrebiteľov Michaelom McGrathom, ktorý sa zaujímal o to, či a ako bude EMFA implementovaná do českého právneho poriadku. Eurokomisára podľa svojich slov uistil, že českí poslanci legislatívu implementujú. Očakáva, že v prvom čítaní by ju mohli schváliť ešte tento rok.
Európsky parlament v stredu vyzval českú vládu na prepracovanie návrhu zákona o zmene financovania Českej televízie (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo). Poslanci žiadajú, aby verejnoprávne médiá mali zabezpečené dostatočné, stabilné a predvídateľné financovanie, ktoré ochráni ich redakčnú nezávislosť. Vyjadrili tiež obavy z možného oslabovania slobody médií a právneho štátu v Česku.
Za uznesenie hlasovalo 442 europoslancov, 158 bolo proti a 47 sa zdržalo hlasovania. EP vyzval českú vládu, aby upravila plán financovania ČT a ČRo prostredníctvom štátneho rozpočtu a zabezpečila jeho súlad s EMFA.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)