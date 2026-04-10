Klempíř: Zrušíme koncesionárske poplatky zrušíme
Minister na Facebooku uviedol, že obom riaditeľom v piatok predstavil hlavné tézy nového zákona, ktorý podľa jeho slov inštitúciám prinesie dostatočnú predvídateľnosť.
Autor TASR
Praha 10. apríla (TASR) - Český minister kultúry Oto Klempíř po schôdzkach s riaditeľmi Českej televízie (ČT) Hynkom Chudárkom a Českého rozhlasu (ČRo) René Zavoralom potvrdil, že vláda zruší koncesionárske poplatky v Česku. Zároveň podotkol, že zlúčenie dvoch verejnoprávnych médií do jednej organizácie kabinet Andreja Babiša neplánuje. Uviedol to v piatok na Facebooku. Šéfovia oboch médií s rušením koncesií nesúhlasia, no ocenili, že sa s nimi Klempíř stretol, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Minister na Facebooku uviedol, že obom riaditeľom v piatok predstavil hlavné tézy nového zákona, ktorý podľa jeho slov inštitúciám prinesie dostatočnú predvídateľnosť. „Kľúčové body sú štyri. Obe médiá zostávajú samostatné a o ich zlúčení sa neuvažuje. Koncesionárske poplatky sa rušia a budú nahradené platbou zo štátneho rozpočtu. Zákon zavádza mechanizmus, ktorý zaistí valorizáciu financovania a dostatočnú predvídateľnosť. Kontrolu nad fungovaním médií budú aj naďalej vykonávať mediálne rady,“ oznámil Klempíř.
S vedením ČT aj ČRo sa podľa jeho slov dohodol na častejšom kontakte, aby mohli priebežne hovoriť o jednotlivých detailoch pripravovaného zákona. Obaja riaditelia to ocenili, pretože až doteraz informácie z ministerstva o pripravovanom zákone nemali, čo opakovane kritizovali. Poukazovali na uzavreté dlhodobé kontrakty, na ktoré už mali vyčlenené financie.
Klempíř ešte v marci na rokovaní mediálneho výboru v Poslaneckej snemovni českého parlamentu uviedol, že príprava zákona je politická práca a ak by o ňom diskutoval so subjektmi, ktorých sa to týka, nastala by nekonečná diskusia, preto by ostatní mali najskôr nechať politikov pracovať. Tento prístup kritizovala opozícia, podľa ktorej je nutné, aby sa k pripravovanej legislatíve mohli obe médiá vyjadriť.
Klempíř pôvodne avizoval, že koncesie by mali byť zrušené od januára budúceho roka. V piatok však podľa riaditeľov verejnoprávnych médií pripustil, že sa to zrejme nestihne. Okrem tejto výraznej zmeny niektorí poslanci pripravujú aj prechodné riešenie, ktorým by chceli zrušiť poplatky vybraným skupinám, napríklad študentom do 26 rokov či seniorom nad 75 rokov. Na tomto návrhu však zatiaľ nie je zhoda ani medzi koaličnými stranami. Šéf ČT na to ešte v marci reagoval, že ak by poslanci tento návrh schválili bez náhrady za zrušené príjmy, verejnoprávne médiá by tým prišli približne o tretinu príjmov a samotnej ČT by hrozil bankrot.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
