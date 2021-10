Klesol počet migrantov, ktorí sa snažia dostať z Bieloruska do Nemecka

Berlín 29. októbra (TASR) - Počet migrantov, ktorí sa pokúšajú dostať cez Bielorusko a Poľsko do Nemecka, v uplynulých dňoch mierne klesol, uviedli vo štvrtok úrady, ale podľa tlačovej agentúry DPA varovali, že situácia je nepredvídateľná.



"Zatiaľ čo sme od augusta do polovice októbra zaznamenali výrazné nárasty z jedného týždňa na druhý, teraz sme dosiahli bod, keď čísla viac-menej stagnujú," uviedol policajný hovorca Jens Schobranski vo Frankfurte nad Odrou, nemeckom meste pri poľských hraniciach.



Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko v máji vyhlásil, že jeho vláda už nebude brániť migrantom v ceste do EÚ, a to v reakcii na prísnejšie západné sankcie uvalené na Bielorusko za násilné potlačenie protestov po sporných prezidentských voľbách.



Odvtedy počet migrantov z Iraku, Sýrie, Jemenu a ďalších problémových regiónov, ktorí sa pokúšajú nelegálne vstúpiť do Európskej únie cez Bielorusko, výrazne vzrástol. Susedné krajiny - Poľsko, Litva a Lotyšsko - niesli hlavný nápor tohto prílevu.



V Nemecku väčšina tých, ktorí nelegálne prekročili hranice, vstúpila do východnej spolkovej krajiny Brandenbursko, hoci nárast bol zaznamenaný aj v Sasku a Meklenbursku-Predpomoransku.



Schobranski k tomu dodal, že čísla síce nedávno mierne klesli, "ale stále ide o veľkú výzvu všetko to zvládnuť".