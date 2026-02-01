< sekcia Zahraničie
Kličko: Bez tepla je v Kyjeve ešte stále asi 1000 bytoviek
Koncom tohto pracovného týždňa v Kyjeve zaznamenali teploty mierne nad nulou, ale počas víkendu nočné teploty na niektorých miestach klesli až pod mínus 20 stupňov Celzia.
Autor TASR
Kyjev 1. februára (TASR) - Bez dodávok tepla je v ukrajinskej metropole ešte stále asi 1000 viacposchodových bytových domov, informoval v nedeľu na platforme Telegram kyjevský primátor Vitalij Kličko, píše TASR. Dodal, že za uplynulú noc sa podarilo obnoviť vykurovanie viac ako 1500 výškových bytoviek.
V dôsledku masívnych ruských útokov na Kyjev zostali v januári obyvatelia asi 6000 výškových bytoviek bez tepla v bytoch celkovo trikrát – 9., 20. a 24. januára. Ako napísal Kličko, išlo väčšinou o tie isté bytové domy.
Koncom tohto pracovného týždňa v Kyjeve zaznamenali teploty mierne nad nulou, ale počas víkendu nočné teploty na niektorých miestach klesli až pod mínus 20 stupňov Celzia. V nevykurovaných bytoch je veľmi chladno - aj preto Kličko opakovane vyzýva tých obyvateľov Kyjeva, ktorých dočasne môžu prichýliť príbuzní alebo známi mimo mesta, aby túto možnosť využili.
Ukrajinské úrady v nedeľu súčasne potvrdili, že od soboty večera sú dodávky elektrickej energie obnovené už na celom území Ukrajiny. Podľa britskej stanice BBC je však v Odeskej oblasti bez elektriny stále viac ako 33.000 odberných miest v 176 dedinách a mestách.
Tzv. blackout Ukrajinu postihol v sobotu dopoludnia, keď bolo súčasne odpojené 400-kilovoltové vedenie medzi elektrickými sieťami Rumunska a Moldavska a 750-kilovoltové vedenie medzi západnou a strednou Ukrajinou.
Ukrajinský minister energetiky Denys Šmyhaľ spresnil, že situácia vyvolala kaskádové výpadky prúdu a aktiváciu automatických ochranných systémov v rozvodniach. Niektoré bloky jadrových elektrární boli dočasne odpojené alebo bolo znížené ich zaťaženie.
V dôsledku masívnych ruských útokov na Kyjev zostali v januári obyvatelia asi 6000 výškových bytoviek bez tepla v bytoch celkovo trikrát – 9., 20. a 24. januára. Ako napísal Kličko, išlo väčšinou o tie isté bytové domy.
Koncom tohto pracovného týždňa v Kyjeve zaznamenali teploty mierne nad nulou, ale počas víkendu nočné teploty na niektorých miestach klesli až pod mínus 20 stupňov Celzia. V nevykurovaných bytoch je veľmi chladno - aj preto Kličko opakovane vyzýva tých obyvateľov Kyjeva, ktorých dočasne môžu prichýliť príbuzní alebo známi mimo mesta, aby túto možnosť využili.
Ukrajinské úrady v nedeľu súčasne potvrdili, že od soboty večera sú dodávky elektrickej energie obnovené už na celom území Ukrajiny. Podľa britskej stanice BBC je však v Odeskej oblasti bez elektriny stále viac ako 33.000 odberných miest v 176 dedinách a mestách.
Tzv. blackout Ukrajinu postihol v sobotu dopoludnia, keď bolo súčasne odpojené 400-kilovoltové vedenie medzi elektrickými sieťami Rumunska a Moldavska a 750-kilovoltové vedenie medzi západnou a strednou Ukrajinou.
Ukrajinský minister energetiky Denys Šmyhaľ spresnil, že situácia vyvolala kaskádové výpadky prúdu a aktiváciu automatických ochranných systémov v rozvodniach. Niektoré bloky jadrových elektrární boli dočasne odpojené alebo bolo znížené ich zaťaženie.