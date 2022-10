Kličko: Dodávky elektriny v Kyjeve budú obnovené najskôr o dva týždne

Kyjev 28. októbra (TASR) - Ukrajinskému hlavnému mestu Kyjev potrvá prinajmenšom dva až tri týždne, kým opraví energetickú sieť, ktorá sa stala terčom ruských útokov, a kým úplne obnoví dodávky elektriny. Povedal to v piatok kyjevský starosta Vitalij Kličko, informujú spravodajské stanice CNN a Sky News.



"Ak nedôjde k nijakým mimoriadnym situáciám, špecialisti z Ukrenerho (ukrajinskej štátnej energetickej spoločnosti) dúfajú, že do dvoch až troch týždňov odstránia deficit (energie) spôsobený útokmi ruských barbarov na zariadenia kritickej infraštruktúry," uviedol Kličko na platforme Telegram.



Dodávky elektriny sú čiastočne obmedzené vo všetkých kyjevských štvrtiach, pričom deficit elektriny v nich sa podľa Klička v súčasnosti pohybuje na úrovni 20 – 50 percent. Energetická sieť metropoly funguje podľa Klička v "núdzovom režime".



Starosta obyvateľov aj podniky preto naďalej vyzýva, aby obmedzovali spotrebu energie a bolo tak možné predísť potenciálne rozsiahlejším výpadkom prúdu.



"Mesto robí všetko pre to, aby ušetrilo spotrebu elektriny. Najmä trolejbusy boli na mnohých trasách mestskej hromadnej dopravy nahradené autobusmi," priblížil Kličko s tým, že Kyjev sa nechystá zastaviť premávku metra.



Kličko okrem toho v piatok v ukrajinskej televízii oznámil, že do Kyjeva dorazili nové systémy protivzdušnej obrany. Vyjadril nádej, že pomôžu ochrániť energetickú infraštruktúru. "Dúfame, že už nedôjde k ďalším útokom a provokáciám samovražednými dronmi a raketami," dodal kyjevský starosta, čím podľa agentúry AP narážal na drony iránskej výroby, opakovane spozorované nad ukrajinskými mestami.