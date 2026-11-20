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Kličko hlási po raketovom útoku požiare v Kyjeve
Na mieste podľa primátora zasahujú záchranné zložky.
Autor TASR
Kyjev 20. novembra (TASR) - Trojposchodovú budovu v severnej časti Kyjeva zachvátil požiar po tom, čo ju zasiahli úlomky rakety, oznámil v noci na piatok primátor ukrajinskej metropoly Vitalij Kličko. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Na mieste podľa primátora zasahujú záchranné zložky. Kličko v ďalšom príspevku na platforme Telegram informoval aj o zásahu areálu infraštruktúrneho objektu, pričom podľa predbežných informácií vypukol požiar v administratívnej budove v tomto areáli.
Zásah podľa neho zaznamenali aj na voľnom priestranstve v blízkosti mosta v Kyjeve. Budovy zachvátil požiar.
K týmto úderom došlo po štvrtkovom rokovaní lídrov štátov zoskupenia koalícia ochotných v Berlíne, na ktorom potvrdili svoju podporu Ukrajiny. Nemecký kancelár Friedrich Merz po rokovaní vyhlásil, že spojenci Ukrajiny chcú spolu s Kyjevom a Washingtonom pracovať na mierových rokovaniach s Ruskom ako tím. Toto stretnutie nasledovalo po trojstrannom rokovaní prezidentov USA, Ruska a Číny - Donalda Trumpa, Vladimira Putina a Si Ťin-pchinga.
Na mieste podľa primátora zasahujú záchranné zložky. Kličko v ďalšom príspevku na platforme Telegram informoval aj o zásahu areálu infraštruktúrneho objektu, pričom podľa predbežných informácií vypukol požiar v administratívnej budove v tomto areáli.
Zásah podľa neho zaznamenali aj na voľnom priestranstve v blízkosti mosta v Kyjeve. Budovy zachvátil požiar.
K týmto úderom došlo po štvrtkovom rokovaní lídrov štátov zoskupenia koalícia ochotných v Berlíne, na ktorom potvrdili svoju podporu Ukrajiny. Nemecký kancelár Friedrich Merz po rokovaní vyhlásil, že spojenci Ukrajiny chcú spolu s Kyjevom a Washingtonom pracovať na mierových rokovaniach s Ruskom ako tím. Toto stretnutie nasledovalo po trojstrannom rokovaní prezidentov USA, Ruska a Číny - Donalda Trumpa, Vladimira Putina a Si Ťin-pchinga.