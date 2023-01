Kličko je po rozhovoroch v Davose optimista: Ukrajina dostane zbrane

Davos 18. januára (TASR) - Starosta Kyjeva Vitalij Kličko v stredu vyhlásil, že "má veľmi dobré a pozitívne signály", že na stretnutí západných spojencov Ukrajiny v piatok v Nemecku budú oznámené dodávky nových zbraní. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



Bývalý majster sveta v ťažkej váhe v boxe Kličko je tento týždeň na zasadnutí Svetového ekonomického fóra (WEF) vo švajčiarskom Davose súčasťou veľkej ukrajinskej delegácie, ktorá tam lobuje za viac finančnej pomoci a za moderné zbrane pre Ukrajinu.



"Pozorne to sledujme o dva dni," povedal Kličko v stredu pre AFP a myslel tým zasadnutie podporovateľov Ukrajiny na americkej leteckej základni Ramstein v Nemecku.



"Dúfam, že to bude pre Ukrajinu veľmi pozitívne. Neoficiálne mám veľmi dobré a pozitívne signály," uviedol starosta Kyjeva. "Ukrajinskí vojaci sú v tejto vojne veľmi dobre motivovaní, ale motivácia nestačí. Na obranu svojej domoviny pred agresiou potrebujeme moderné zbrane," dodal.



Na nemeckého kancelára Olafa Scholza silnie tlak, aby schválil vývoz ťažkých tankov Leopard nemeckej výroby na Ukrajinu. Kličko k tomu povedal, že "by veľmi pomohli".



Scholz má v stredu popoludní osobne predniesť v Davose prejav, krátko po tom sa má cez videospojenie k delegátom prihovoriť ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.



Kličko vzdal aj poctu ukrajinskému ministrovi vnútra Denysovi Monastyrskému (42 †), ktorý v stredu zahynul pri páde vrtuľníka pri Kyjeve. Označil ho za "mladého, veľmi tvorivého, dobrého človeka".



Povedal, že Monastyrskyj letel na miesto sobotňajšieho ruského raketového útoku v meste Dnipro, keď sa jeho vrtuľník zrútil a zahynulo pri tom podľa aktualizovaných údajov 14 ľudí vrátane dieťaťa.



"Je to veľká tragédia... V nasledujúcich dňoch sa presne dozvieme príčinu tejto havárie," uviedol Kličko pre AFP.