Kličko: Kyjev obnovuje dodávky tepla po masívnych ruských útokoch

Núdzové stany v obytnej zóne, kde sa môžu ísť zohriať obyvatelia sídliska po pravidelných ruských útokoch na energetiku v Kyjeve 15. januára 2026. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok neskoro večer požadoval od tamojšej vlády v súvislosti s novými ruskými útokmi na energetické zariadenia v krajine prijatie riešenia do jedného dňa, informuje TASR podľa správy agentúry DPA. „Predovšetkým v záujme toho, aby sa zvýšil dovoz elektriny a všetky možnosti rezervných dodávok,“ povedal v pravidelnom večernom videoposolstve Zelenskyj. Ako dodal, potrebná je aj silnejšia spolupráca medzi miestnymi samosprávami a energetickými spoločnosťami. Foto: TASR/AP

Kyjev 17. januára (TASR) - Primátor Kyjeva Vitalij Kličko v sobotu uviedol, že po niekoľkých dňoch výpadkov sa v ukrajinskom hlavnom meste postupne obnovujú dodávky tepla. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Systematické ruské útoky spôsobili rozsiahle výpadky elektrickej energie a kúrenia v celej krajine. Situácia je obzvlášť vážna v Kyjeve, kde žijú až 3 milióny ľudí.

„Zamestnanci mesta pracujú nepretržite,“ napísal primátor na platforme Telegram. Približne 50 výškových budov je však naďalej odrezaných od vykurovania, uviedol Kličko.

Podľa najväčšej súkromnej energetickej spoločnosti DTEK spôsobil ďalší ruský letecký útok v sobotu ráno výpadok elektriny približne v 56.000 domácnostiach v meste Buča neďaleko Kyjeva.

Núdzové odstávky hlásili aj v okresoch Brovary a Boryspiľ v Kyjevskej oblasti, kde chladné podmienky spomalili opravné práce.

Energetické zariadenia v Odeskej oblasti boli počas noci taktiež vystavené útokom, uviedli tamojšie úrady.

Kyjev zažíva krutú zimu s teplotami klesajúcimi v noci až na mínus 16 stupňov Celzia. Ukrajinskí predstavitelia tvrdia, že ruská armáda zámerne útočí na mestskú infraštruktúru, aby boli veľké metropoly uprostred zimy neobývateľné.

Kličko je pod tlakom, pretože ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ho kritizoval za to, že údajne nepripravil Kyjev na takéto mimoriadne situácie. On však tieto obvinenia odmietol.
