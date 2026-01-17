< sekcia Zahraničie
Kličko: Kyjev obnovuje dodávky tepla po masívnych ruských útokoch
Energetické zariadenia v Odeskej oblasti boli počas noci taktiež vystavené útokom, uviedli tamojšie úrady.
Autor TASR
Kyjev 17. januára (TASR) - Primátor Kyjeva Vitalij Kličko v sobotu uviedol, že po niekoľkých dňoch výpadkov sa v ukrajinskom hlavnom meste postupne obnovujú dodávky tepla. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Systematické ruské útoky spôsobili rozsiahle výpadky elektrickej energie a kúrenia v celej krajine. Situácia je obzvlášť vážna v Kyjeve, kde žijú až 3 milióny ľudí.
„Zamestnanci mesta pracujú nepretržite,“ napísal primátor na platforme Telegram. Približne 50 výškových budov je však naďalej odrezaných od vykurovania, uviedol Kličko.
Podľa najväčšej súkromnej energetickej spoločnosti DTEK spôsobil ďalší ruský letecký útok v sobotu ráno výpadok elektriny približne v 56.000 domácnostiach v meste Buča neďaleko Kyjeva.
Núdzové odstávky hlásili aj v okresoch Brovary a Boryspiľ v Kyjevskej oblasti, kde chladné podmienky spomalili opravné práce.
Energetické zariadenia v Odeskej oblasti boli počas noci taktiež vystavené útokom, uviedli tamojšie úrady.
Kyjev zažíva krutú zimu s teplotami klesajúcimi v noci až na mínus 16 stupňov Celzia. Ukrajinskí predstavitelia tvrdia, že ruská armáda zámerne útočí na mestskú infraštruktúru, aby boli veľké metropoly uprostred zimy neobývateľné.
Kličko je pod tlakom, pretože ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ho kritizoval za to, že údajne nepripravil Kyjev na takéto mimoriadne situácie. On však tieto obvinenia odmietol.
